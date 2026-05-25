Drama, fantasía y acción en los estrenos de Disney Plus para junio 2026

Disney Plus ha preparado un catálogo especial para que sus suscriptores disfruten de los estrenos programados para junio del 2026.

Producciones de drama juvenil, como Not Suitable for Work (“No apto para el trabajo”), figuran entre los estrenos más esperados. Asimismo, historias con poderosas criaturas míticas, como Dragon Striker, llenarán de fantasía las pantallas.

Acción, ciencia ficción, aventura, comedia, música, fantasía y deportes destacan en el catálogo que Disney Plus ofrecerá en las próximas semanas.

A continuación, presentamos los estrenos que Disney Plus tiene preparados para junio del 2026:

Not Suitable for Work (“No apto para el trabajo”) (2 de junio)

Entre ambiciones, rivalidades y los primeros pasos de la vida adulta, la serie sigue a cinco jóvenes obsesionados con su carrera, determinados a triunfar profesionalmente y, cuando su agenda se lo permite, a encontrar equilibrio en su vida personal.

Alice y Steve (8 de junio)

Esta comedia dramática británica llega a Disney Plus tras ganar tres premios en Canneseries. Alice ve cómo se tambalea su equilibrio cuando Steve, su mejor amigo desde hace veinticinco años, inicia una relación con Izzy, su hija de veintiséis años.

Dragon Striker (10 de junio)

Esta serie animada sigue a Shon, un niño de doce años que vive en un mundo donde el futbol se combina con la magia y el uso de poderosas criaturas míticas.

Avatar: Fire and Ash (24 de junio)

En esta entrega, los protagonistas deberán enfrentarse a una nueva y peligrosa facción liderada por el “Pueblo de la Ceniza”, una comunidad agresiva ligada al fuego y a la destrucción, que pondrá en riesgo el equilibrio de la naturaleza.

The Bear, temporada 5 (26 de junio)

La quinta temporada llega cargada de nuevos desafíos gastronómicos para Carmy, Sydney, Richie y el resto del caótico equipo de la cocina más famosa de la televisión, cuyos integrantes afrontarán una fuerte presión económica y creativa para mantener los estándares de alta cocina y alcanzar estabilidad financiera.