Grammy 2027: ABC y Disney Plus serán las nuevas plataformas de transmisión

Tras más de cinco décadas de transmitirse por CBS, la ceremonia de los Premios Grammy se emitirá por ABC y las plataformas Disney+ y Hulu, a partir de su edición 69, que se celebrará en febrero del 2027.

Representantes de la industria del entretenimiento, como el director general de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., anunciaron el cambio de plataforma para la transmisión del evento y destacaron que continuará enfocado en la música y su impacto global.

“Los Premios Grammy se tratan de celebrar la música que mueve al mundo, y este momento se basa precisamente en eso. Este es un momento emocionante para nuestra organización: un nuevo hogar y un nuevo y audaz capítulo para los Premios Grammy. Apenas estamos comenzando y lo mejor está por venir”, dijo.

Por su parte, Rita Ferro, presidenta de publicidad global de The Walt Disney Company, mencionó que dentro de su programación para el 2027 tendrán varios eventos de gran audiencia, como la final del campeonato universitario de futbol americano, la transmisión del Super Bowl y la ceremonia de los Premios Óscar.

La llegada de los Premios Grammy a ABC y sus plataformas de streaming forma parte de una estrategia de consolidación de eventos en directo dentro del catálogo de la compañía, según reportó Infobae.

La edición 69 de los Premios Grammy se celebrará el 7 de febrero del 2027 en la Crypto.com Arena, ubicada en el centro de Los Ángeles, EE. UU., ciudad que ha sido sede habitual de la gala en los últimos años.

La primera ronda del proceso de votación se efectuará entre el 12 y el 22 de octubre del 2026. Luego, la votación final tendrá lugar entre el 10 de diciembre del 2026 y el 7 de enero del 2027, cuando se definirán los ganadores de las distintas categorías.

De momento, no se conocen más detalles de la producción del evento, pero se espera la continuidad de Ben Winston, quien ha estado a cargo de la dirección creativa desde el 2021, incluido el formato televisivo y la organización de la transmisión en vivo.