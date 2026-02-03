“Glorificar la vulgaridad”: la reacción de Eduardo Verástegui a Bad Bunny en los premios Grammy

Bad Bunny no dejó a nadie indiferente en la reciente entrega de los premios Grammy, sobre todo cuando se conoció que el intérprete obtuvo el máximo galardón por su disco Debí tirar más fotos, premiado como álbum del año.

Al ser el primer artista español en ganar esta distinción, los elogios no cesaron, ya que también obtuvo los reconocimientos al mejor álbum de música urbana y a la mejor interpretación de música global.

Las reacciones por el éxito de Bad Bunny en la gala no se hicieron esperar, y en redes sociales abundaron tanto los comentarios positivos como los negativos sobre el intérprete, así como sobre su discurso, en el que criticó las políticas migratorias del mandatario Donald Trump.

Uno de los comentarios que más se viralizó fue el del actor mexicano Eduardo Verástegui, quien no solo criticó a Bad Bunny en sus redes sociales, sino que además lo calificó como un artista que “balbucea letras ininteligibles” y “glorifica la vulgaridad”.

“El Conejito Malo ganó el Grammy del año. Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder”, comienza la publicación de Verástegui.

“Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen”, continuó el actor, quien afirmó que Bad Bunny es “un personaje que no le sirve a la sociedad”.

Verástegui acusó a Bad Bunny de promover con su música “lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”.

La publicación de Eduardo Verástegui superó las 8 mil reacciones y alcanzó casi mil comentarios, entre los que se observaron opiniones divididas: tanto quienes apoyaron las declaraciones del actor como quienes expresaron su rechazo.

No fue la única publicación que Verástegui hizo sobre Bad Bunny, ya que el 2 de febrero volvió a pronunciarse en la red social X y dijo que el cantante es “un arma cultural de destrucción masiva”.

“Su ruido no es arte: es basura tóxica que envenena a quienes la consumen sin criterio. Pero aún más preocupante es la fragilidad cultural de quienes aplauden estos experimentos de laboratorio”, afirmó el actor.

