Disney+ lanza en mayo 2026 “Star Wars: Cuentos del Inframundo” junto a una ola de estrenos

A pocos días de comenzar mayo con el fin de semana largo, le comentamos los estrenos que tendrá Disney para que planifique desde ya lo que desea ver.

Star Wars: Cuentos del Inframundo – 4 de mayo

Estreno - Todos los episodios disponibles en streaming.

Un viaje de seis episodios a través de las experiencias de dos villanos icónicos. La exasesina y cazarrecompensas Asajj Ventress recibe una nueva oportunidad en la vida y debe huir con un nuevo aliado inesperado, mientras que el forajido Cad Bane se enfrenta a su pasado cuando se encuentra con un viejo amigo, ahora un alguacil del lado opuesto de la ley.

Estrenos de Disney+ para mayo 2026