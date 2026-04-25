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Disney+ lanza en mayo 2026 “Star Wars: Cuentos del Inframundo” junto a una ola de estrenos
Lista completa de estrenos de Disney+ en mayo 2026, para disfrutar desde el sillón.
Disney+ trae en mayo muchos estrenos, entre ellos todos los episodios de Star Wars: Cuentos del Inframundo. (Foto Prensa Libre: tomada del tráiler de Youtube)
A pocos días de comenzar mayo con el fin de semana largo, le comentamos los estrenos que tendrá Disney para que planifique desde ya lo que desea ver.
Star Wars: Cuentos del Inframundo – 4 de mayo
Estreno - Todos los episodios disponibles en streaming.
Un viaje de seis episodios a través de las experiencias de dos villanos icónicos. La exasesina y cazarrecompensas Asajj Ventress recibe una nueva oportunidad en la vida y debe huir con un nuevo aliado inesperado, mientras que el forajido Cad Bane se enfrenta a su pasado cuando se encuentra con un viejo amigo, ahora un alguacil del lado opuesto de la ley.
Estrenos de Disney+ para mayo 2026
- 1 de mayo: Levántate y canta (cortos, temporada 2, 7 episodios)
- 1 de mayo: Spider-Man: A través de Spider-Verse
- 2 de mayo: Gengis Kan: La historia secreta de los mongoles (temporada 1, 6 episodios)
- 3 de mayo: Doctor Who (temporada 2, episodio 4)
- 4 de mayo: Star Wars: Cuentos del inframundo (estreno de todos los episodios disponibles en streaming)
- 4 de mayo: Star Wars: Galaxy's Edge | Disneyland® Resort
- 4 de mayo: Star Wars: El Ascenso de la Resistencia | Disneyland® Resort
- 6 de mayo: Andor (temporada 2)
- 7 de mayo: Big City (temporada 4, 1 episodio)
- 9 de mayo: El más grande de todos los tiempos de la historia con Peyton Manning (Temporada 1, 8 episodios)
- 9 de mayo: Los juguetes que construyeron Estados Unidos (Temporada 3, 12 episodios)
- 9 de mayo: Lo inexplicable (Temporada 7, 6 episodios)
- 10 de mayo: Dr. Who (temporada 2, episodio 5)
- 13 mayo: Andor (temporada 2)
- 17 de mayo: Dr. Who (temporada 2, episodio 6)
- 19 de mayo: Tucci en Italia
- 20 de mayo: Minnie’s Bow-Toons: Hotel para mascotas (temporada 1, 5 episodios)
- 24 de mayo: Dr. Who (temporada 2 , episodio 7)
- 28 de mayo: Yo y Winnie the Pooh (Temporada 2, 6 episodios)
- 28 de mayo: Cita para jugar con Winnie the Pooh (T2, 5 episodios)
- 31 de mayo: Dr. Who (temporada 2, final)