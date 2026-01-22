Premios Grammy 2026: ¿Cuándo y dónde ver la ceremonia musical?

La 68 edición de los Premios Grammy se celebrará el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena, con Kendrick Lamar como el más nominado y nuevas categorías en competencia.

La 68 edición de los Premios Grammy se celebrará el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, de 19 a 22.30 horas en Guatemala, según informó la Academia de la Grabación.

El Grammy es considerado el galardón más codiciado de la música, ya que lo otorgan cerca de 15 mil creadores musicales activos —cantantes, compositores, intérpretes, productores e ingenieros— que escuchan miles de propuestas y votan para honrar a sus pares.

Sabrina Carpenter ha sido anunciada como la primera artista en actuar durante la ceremonia. La dos veces ganadora del Grammy compite este año por seis estatuillas: Grabación del Año (Manchild), Álbum del Año (Man’s Best Friend), Canción del Año (Manchild), Mejor Interpretación Pop Solista (Manchild), Mejor Álbum Vocal Pop (Man’s Best Friend) y Mejor Video Musical (Manchild).

El comediante Trevor Noah presentará los Grammy 2026 por sexta y última vez. También fungirá como productor ejecutivo del evento. Noah ha sido nominado al Grammy, es ganador del Emmy y ha sido finalista del Globo de Oro.

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera la edición 2026 al acumular nueve nominaciones. Le siguen Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno. El puertorriqueño Bad Bunny compite por seis premios.

En los próximos días se anunciarán más artistas que se presentarán en el escenario.

Dónde ver los Grammy 2026

La ceremonia será transmitida en vivo por la cadena CBS y en la plataforma Paramount+. Los suscriptores del plan Paramount+ Premium tendrán acceso tanto a la señal en vivo de su filial local como a la opción bajo demanda. En cambio, los usuarios del plan Essential solo podrán ver la premiación en demanda, al día siguiente.

Además, para una experiencia inmersiva, el sitio live.GRAMMY.com ofrecerá acceso multicámara tras bambalinas mediante un pase digital. También estará disponible en TNT y HBO Max.

Ceremonia de estreno

Horas antes de la transmisión principal, la ceremonia de estreno se llevará a cabo en el Peacock Theater, también en Los Ángeles. Esta tendrá lugar el domingo 1 de febrero, a las 14.30 Guatemala y se transmitirá por live.GRAMMY.com y el canal de YouTube de la Academia de la Grabación.

En esta ceremonia se entregan la mayoría de las estatuillas. Incluirá un número de apertura, actuaciones y presentadores aún por confirmar.

Este año, la premiación incorpora dos nuevas categorías: Mejor Álbum Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum.

Nominados a los Premios Grammy 2026

Mejor grabación del año

Bad Bunny — Debí tirar más fotos

Sabrina Carpenter — Manchild

Doechii — Anxiety

Billie Eilish — Wildflower

Lady Gaga — Abracadabra

Kendrick Lamar con SZA — Luther

Chappell Roan — The Subway

Bruno Mars con Rosé — apt.

Mejor álbum del año

Bad Bunny — Debí tirar más fotos

Justin Bieber — Swag

Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice — Let God Sort Them Out

Lady Gaga — Mayhem

Kendrick Lamar — GNX

Leon Thomas — MUTT

Tyler, the Creator — CHROMAKOPIA

Canción del año

“Abracadabra” — Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt; escrita por Lady Gaga

“Anxiety” — Jaylah Hickmon; escrita por Doechii

“APT.” — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter; escrita por Rosé y Bruno Mars

“DtMF” — Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres; escrita por Bad Bunny

“Golden De KPop Demon Hunters” — EJAE & Mark Sonnenblick; escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami

“Luther” — Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington; escrita por Kendrick Lamar y SZA

“Manchild” — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter; escrita por Sabrina Carpenter

“Wildflower” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell; escrita por Billie Eilish

Mejor artista nuevo

The Marias

Addison Rae

Sombr

Olivia Dean

Katseye

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del año, no clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Soundwave

Compositor del año, no clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Pop

Mejor interpretación pop en solitario

Justin Bieber — “Dasies”

Lola Young — “Messy”

Chappell Roan — “The Subway”

Sabrina Carpenter — “Manchild”

Lady Gaga — “Disease”

Mejor actuación pop de dúo o grupo

Cynthia Erivo y Ariana Grande — “Defying Gravity”

Huntr/x — “Golden”

Katseye — “Gabriela”

Rosé y Bruno Mars — “apt.”

SZA con Kendrick Lamar — “30 for 30”

Mejor álbum pop vocal

Justin Bieber — Swag

Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend

Miley Cyrus — Something Beautiful

Lady Gaga — Mayhem

Teddy Swims — I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Electro / Dance

Mejor grabación electro/dance

Disclosure & Anderson .Paak — “No Cap”

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax — “Victory Lap”

Kaytranada — “Space Invader”

Skrillex — “Voltage”

Tame Impala — “End of Summer”

Mejor grabación dance/pop

Lady Gaga — “Abracadabra”

PinkPantheress — “Illegal”

Selena Gomez & Benny Blanco — “Bluest Flame”

Tate McRae — “Just Keep Watching” (de F1®: la película)

Zara Larsson — “Midnight Sun”

Mejor álbum electro/dance

FKA twigs — Eusexua

Fred Again — Ten Days

PinkPantheress — Fancy That

Rüfüs Du Sol — Inhale / Exhale

La Voz de la Mujer — La Voz de la Mujer <3

Rock

Mejor actuación de rock

Amyl and the Sniffers — “U Should Not Be Doing That”

Hayley Williams ­— “Mirtazapine”

Linkin Park — “The Emptiness Machine”

Turnstile — “Never Enough”

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello con Adam Wakeman & II — “Changes (Live from Villa Park / Back to the Beginning)”

Mejor performance de metal

Dream Theater — “Night Terror”

Ghost — “Lachryma”

Sleep Token — “Emergence”

Spiritbox — “Soft Spine”

Turnstile — “Birds”

Mejor canción rock

Hayley Williams — “Glum”

Nine Inch Nails — “As Alive as You Need Me to Be”

Sleep Token — “Caramel”

Turnstile — “Never Enough”

Yungblud — “Zombie”

Mejor álbum de rock