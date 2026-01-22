Escenario
Premios Grammy 2026: ¿Cuándo y dónde ver la ceremonia musical?
Conozca los detalles para ver los Premio Grammy 2026. La Academia de la Grabación incorporará nuevas categorías este año.
Los premios Grammy se entregarán el 1 de febrero. Una de las noches más esperadas de la música. (Foto Prensa Libre: FB Grammys)
La 68 edición de los Premios Grammy se celebrará el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena, con Kendrick Lamar como el más nominado y nuevas categorías en competencia.
La 68 edición de los Premios Grammy se celebrará el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, de 19 a 22.30 horas en Guatemala, según informó la Academia de la Grabación.
El Grammy es considerado el galardón más codiciado de la música, ya que lo otorgan cerca de 15 mil creadores musicales activos —cantantes, compositores, intérpretes, productores e ingenieros— que escuchan miles de propuestas y votan para honrar a sus pares.
Sabrina Carpenter ha sido anunciada como la primera artista en actuar durante la ceremonia. La dos veces ganadora del Grammy compite este año por seis estatuillas: Grabación del Año (Manchild), Álbum del Año (Man’s Best Friend), Canción del Año (Manchild), Mejor Interpretación Pop Solista (Manchild), Mejor Álbum Vocal Pop (Man’s Best Friend) y Mejor Video Musical (Manchild).
El comediante Trevor Noah presentará los Grammy 2026 por sexta y última vez. También fungirá como productor ejecutivo del evento. Noah ha sido nominado al Grammy, es ganador del Emmy y ha sido finalista del Globo de Oro.
El rapero californiano Kendrick Lamar lidera la edición 2026 al acumular nueve nominaciones. Le siguen Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno. El puertorriqueño Bad Bunny compite por seis premios.
En los próximos días se anunciarán más artistas que se presentarán en el escenario.
Dónde ver los Grammy 2026
La ceremonia será transmitida en vivo por la cadena CBS y en la plataforma Paramount+. Los suscriptores del plan Paramount+ Premium tendrán acceso tanto a la señal en vivo de su filial local como a la opción bajo demanda. En cambio, los usuarios del plan Essential solo podrán ver la premiación en demanda, al día siguiente.
Además, para una experiencia inmersiva, el sitio live.GRAMMY.com ofrecerá acceso multicámara tras bambalinas mediante un pase digital. También estará disponible en TNT y HBO Max.
Ceremonia de estreno
Horas antes de la transmisión principal, la ceremonia de estreno se llevará a cabo en el Peacock Theater, también en Los Ángeles. Esta tendrá lugar el domingo 1 de febrero, a las 14.30 Guatemala y se transmitirá por live.GRAMMY.com y el canal de YouTube de la Academia de la Grabación.
En esta ceremonia se entregan la mayoría de las estatuillas. Incluirá un número de apertura, actuaciones y presentadores aún por confirmar.
Este año, la premiación incorpora dos nuevas categorías: Mejor Álbum Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum.
Nominados a los Premios Grammy 2026
Mejor grabación del año
- Bad Bunny — Debí tirar más fotos
- Sabrina Carpenter — Manchild
- Doechii — Anxiety
- Billie Eilish — Wildflower
- Lady Gaga — Abracadabra
- Kendrick Lamar con SZA — Luther
- Chappell Roan — The Subway
- Bruno Mars con Rosé — apt.
Mejor álbum del año
- Bad Bunny — Debí tirar más fotos
- Justin Bieber — Swag
- Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend
- Clipse, Pusha T & Malice — Let God Sort Them Out
- Lady Gaga — Mayhem
- Kendrick Lamar — GNX
- Leon Thomas — MUTT
- Tyler, the Creator — CHROMAKOPIA
Canción del año
- “Abracadabra” — Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt; escrita por Lady Gaga
- “Anxiety” — Jaylah Hickmon; escrita por Doechii
- “APT.” — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter; escrita por Rosé y Bruno Mars
- “DtMF” — Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres; escrita por Bad Bunny
- “Golden De KPop Demon Hunters” — EJAE & Mark Sonnenblick; escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami
- “Luther” — Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington; escrita por Kendrick Lamar y SZA
- “Manchild” — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter; escrita por Sabrina Carpenter
- “Wildflower” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell; escrita por Billie Eilish
Mejor artista nuevo
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Olivia Dean
- Katseye
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del año, no clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Soundwave
Compositor del año, no clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Pop
Mejor interpretación pop en solitario
- Justin Bieber — “Dasies”
- Lola Young — “Messy”
- Chappell Roan — “The Subway”
- Sabrina Carpenter — “Manchild”
- Lady Gaga — “Disease”
Mejor actuación pop de dúo o grupo
- Cynthia Erivo y Ariana Grande — “Defying Gravity”
- Huntr/x — “Golden”
- Katseye — “Gabriela”
- Rosé y Bruno Mars — “apt.”
- SZA con Kendrick Lamar — “30 for 30”
Mejor álbum pop vocal
- Justin Bieber — Swag
- Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend
- Miley Cyrus — Something Beautiful
- Lady Gaga — Mayhem
- Teddy Swims — I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Electro / Dance
Mejor grabación electro/dance
- Disclosure & Anderson .Paak — “No Cap”
- Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax — “Victory Lap”
- Kaytranada — “Space Invader”
- Skrillex — “Voltage”
- Tame Impala — “End of Summer”
Mejor grabación dance/pop
- Lady Gaga — “Abracadabra”
- PinkPantheress — “Illegal”
- Selena Gomez & Benny Blanco — “Bluest Flame”
- Tate McRae — “Just Keep Watching” (de F1®: la película)
- Zara Larsson — “Midnight Sun”
Mejor álbum electro/dance
- FKA twigs — Eusexua
- Fred Again — Ten Days
- PinkPantheress — Fancy That
- Rüfüs Du Sol — Inhale / Exhale
- La Voz de la Mujer — La Voz de la Mujer <3
Rock
Mejor actuación de rock
- Amyl and the Sniffers — “U Should Not Be Doing That”
- Hayley Williams — “Mirtazapine”
- Linkin Park — “The Emptiness Machine”
- Turnstile — “Never Enough”
- Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello con Adam Wakeman & II — “Changes (Live from Villa Park / Back to the Beginning)”
Mejor performance de metal
- Dream Theater — “Night Terror”
- Ghost — “Lachryma”
- Sleep Token — “Emergence”
- Spiritbox — “Soft Spine”
- Turnstile — “Birds”
Mejor canción rock
- Hayley Williams — “Glum”
- Nine Inch Nails — “As Alive as You Need Me to Be”
- Sleep Token — “Caramel”
- Turnstile — “Never Enough”
- Yungblud — “Zombie”
Mejor álbum de rock
- Deftones — Private Music
- Haim — I Quit
- Linkin Park — From Zero
- Turnstile — Never Enough
- Yungblud — Idols