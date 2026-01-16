Selena Quintanilla: Qué objetos se exhiben en la nueva exposición en el Museo del Grammy

Selena Quintanilla: Qué objetos se exhiben en la nueva exposición en el Museo del Grammy

El Museo del Grammy presenta una nueva exposición dedicada a la reina del tex-mex, con objetos de alto valor emocional que pertenecieron a la artista. Esto es lo que se sabe de la muestra.

USA7545. LOS ÁNGELES (CA, EEUU), 15/01/2026.- Fotografía que muestra un vestido e instrumentos pertenecientes a la difunta artista Selena Quintanilla durante la muestra titulada 'Selena From Texas to the World' este miércoles, en el Museo del Grammy de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Atuendos, premios y recuerdos íntimos de Selena conforman la nueva exposición temporal dedicada a la reina del texmex, una muestra que, según su hermana Suzette, es profundamente personal y cobra un peso emocional mayor para la familia tras la reciente muerte de su padre. EFE/ Mónica Rubalcava

A casi 31 años de su asesinato, la llamada reina del tex-mex continúa presente en el panorama artístico. Esta vez, con el anuncio de una exposición íntima de sus pertenencias, que se presentará en el Museo del Grammy de Los Ángeles.

Dedicada a su legado y vida, esta muestra estará disponible temporalmente y contendrá desde atuendos característicos e icónicos de la artista hasta recuerdos personales que ahora su familia desea compartir con quienes siguen admirando a Selena Quintanilla.

En entrevista con EFE, Suzette Quintanilla destacó que esta exposición es “profundamente personal y cobra un peso emocional mayor para la familia tras la reciente muerte de su padre”.

En redes sociales se anunció que la exhibición, denominada Selena: De Texas para el mundo, estará abierta al público del 15 de enero al 16 de marzo del 2026, en la galería del cuarto piso del Museo del Grammy de Los Ángeles.

La página oficial del Grammy Museum destaca que la exposición temporal Selena: De Texas al mundo busca celebrar el legado perdurable de la reina del tex-mex, “un ícono cuyo impacto en la música, la moda y la cultura continúa inspirando a generaciones en todo el mundo”.

La muestra ofrece una mirada íntima a la vida, el arte y la innovadora carrera de Selena. Incluirá pertenencias únicas y de gran valor emocional para sus seguidores, como el atuendo que la cantante lució en la portada de Amor prohibido.

Objetos de la exposición Selena: De Texas al mundo que se inauguró en el Grammy Museum . (Foto Prensa Libre: EFE)

Asimismo, el museo resaltó que se presentará el vestido blanco con cuentas de Lillie Rubin que Selena usó en los Premios Grammy de 1994, junto a otros trajes icónicos que marcaron un hito en la moda a mediados de los años 90.

La exposición contará también con reconocimientos como el Premio Grammy y el premio a la trayectoria de Selena, además de instrumentos musicales utilizados por el grupo Los Dinos.

Una de las joyas de la muestra será el micrófono icónico de la cantante, que aún conserva marcas de su lápiz labial rojo, un distintivo de su estilo. También se incluirán pertenencias únicas como bocetos y diseños hechos a mano por Quintanilla durante su adolescencia, así como objetos personales, entre ellos, su teléfono celular.

Objetos de la exposición Selena: De Texas al mundo que se inauguró en el Grammy Museum . (Foto Prensa Libre: EFE)

Según Billboard, para la exposición se creó un mural en el exterior del museo, obra del artista conocido como Mr. Toledo. Esta pieza busca atraer a los admiradores de la reina del tex-mex, muestra momentos clave de su carrera e invita al público a visitar la muestra.

La exhibición Selena: From Texas to the World fue inaugurada por Suzette Quintanilla y Chris Pérez, hermana y viudo de la artista.

