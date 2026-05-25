Qué ver en Prime Video en junio 2026: las nuevas series y películas del mes

Los amantes de las series y películas de amor y suspenso estarán encantados con el catálogo que Prime Video tiene preparado para junio del 2026.

Tras su éxito en las salas de cine en el 2025, La empleada es una de las películas que se suma a la programación de esta plataforma de streaming y que estará disponible en los próximos días.

Con ella, otras producciones románticas, como Culpa tuya: Londres, la secuela de Culpa mía: Londres, así como Cada año que pasé contigo, basada en la novela Todos nuestros veranos, estarán disponibles en la plataforma el próximo mes.

A continuación, los estrenos que Prime Video tiene preparados para junio del 2026:

The Legend of Vox Machina, temporada 4 (3 de junio)

La cuarta temporada transcurre un año después del Cónclave Cromático. Vox Machina se ha separado en busca de amor, familia y un propósito en la vida. Sin embargo, la aventura seguirá llamándolos.

Clarkson’s Farm, temporada 5 (3 de junio)

Esta temporada de La granja de Clarkson sigue a Jeremy Clarkson mientras realiza grandes cambios en la granja, al tiempo que lidia con las consecuencias de un presupuesto gubernamental.

La casa de la playa (6 de junio)

Seis jóvenes, hombres y mujeres, ganan un concurso y obtienen un viaje con todos los gastos pagados a una casa de playa en el glamuroso Malibú, California; pero al llegar se dan cuenta de que deben compartirla.

Cada año que pasé contigo (10 de junio)

Dos amigos de toda la vida exploran la eterna pregunta: ¿y si tu primer amor estuviera destinado a ser tu alma gemela? Es una historia romántica sobre las posibilidades atemporales del amor.

Atasco, temporada 4 (12 de junio)

La producción volverá a contar con numerosas estrellas de la televisión, la comedia, las redes sociales e incluso de la música internacional. Atasco es una serie de episodios autoconclusivos con multitud de sketches cómicos que comparten un escenario común: un atasco.

Culpa tuya: Londres (17 de junio)

Es la secuela del éxito global Culpa mía. Sigue la historia de amor entre Noah y Nick, que parece inquebrantable pese a los intentos de sus padres por separarlos. Es una historia más intensa, emocional y cargada de conflictos.