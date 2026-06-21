Los últimos años de Daveigh Chase: desaparición, adicciones y una fortuna sin reclamar

La actriz Daveigh Chase, conocida por darle voz a Lilo en las películas y la serie de Disney Lilo & Stitch, murió a los 35 años a causa de meningitis y una infección en la sangre que derivó en sepsis, según relató The New York Times.

La actriz, que también dio vida a la villana infantil Samara en la película de terror El Aro, nació en Las Vegas en 1990 y creció en Albany, Oregon.

El padre de Daveigh, John David Schwallier, confirmó su fallecimiento en un hospital, según The New York Times.

El novio de Daveigh Chase, Roy Hernández, informó a TMZ sobre la muerte de la actriz y creó tres colectas a su nombre en GoFundMe el día en que ella murió, lo que ha disgustado a la familia, según publicó el diario El País.

El exmánager de la actriz, John Ryan, denunció dichas colectas y dijo: “Por el estado en que este hombre la llevó al hospital, debería estar en la cárcel”.

Daveigh Chase murió en la indigencia, pero tenía millones en el banco.

Cathy, la madre de Daveigh, dijo al Daily Mail que todas las noches buscaba en foros en línea pistas sobre el paradero de su hija, a quien no veía desde hacía años. También la buscaba en el sistema médico de Los Ángeles y en la lista de cadáveres no identificados, según publica Page Six.

Sin embargo, cuando escuchó la noticia, pensó que era falsa.

Los problemas de Daveigh, según comentó su madre, comenzaron en el 2016, cuando sufrió un accidente de motocicleta y empezó a tomar analgésicos.

Luego comenzó a “buscar drogas y salir de fiesta con la gente equivocada”. Aseguró que nunca echó a su hija de la casa, sino que fue la actriz quien buscó libertad y cayó en la adicción a las drogas.

La joven actriz estuvo presa, y la última vez que su madre la vio fue en la cárcel, donde la encontró completamente desubicada. Habían acordado que iría por ella cuando saliera, pero Daveigh no la esperó, según Page Six.

Ryan dijo que también había intentado localizar a la actriz, quien dejó millones en regalías, pero aseguró: “Estaba demasiado metida en el mundo de las drogas” como para reclamar esos fondos.