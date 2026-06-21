Qué sucede en Toy Story 5 y cómo continúa la historia después de Toy Story 4

Cuando Bonnie —la niña a la que Andy dejó sus juguetes— no logra encajar con otras niñas de su edad ni encuentra con quién jugar, Jessie, la vaquerita, decide ayudarla con la colaboración de Buzz y el resto de la pandilla. Pero ¿dónde está Woody? ¿Qué ocurre en Toy Story 5?

Toy Story 5 se estrenó en las salas de cine el 18 de junio y tiene una duración de 1 hora y 42 minutos.

Para entender algunos detalles de esta nueva entrega, es necesario recordar cómo terminó Toy Story 4, que se estrenó en el 2019, hace siete años, y cuya historia quizá algunos necesiten refrescar.

La quinta entrega está dirigida por Andrew Stanton, coguionista de la película original de Toy Story, y codirigida por McKenna Harris.

Además, vuelven algunas voces: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Conan O’Brien (Smarty Pants), Scarlett Spears (Bonnie) y Greta Lee (Lilypad).

También se han sumado las voces de actores como Bad Bunny, Bizarrap, Belinda y Penélope Cruz. Y uno de los temas musicales es de Taylor Swift: Lo sabía te conocía.

Al final de Toy Story 4, Woody se despide de sus amigos, luego de experimentar una crisis existencial, y se une a la misión de Bo Peep, quien rescata juguetes perdidos.

Entonces, Woody le entrega su insignia de alguacil a Jessie. Por eso, cuando ella lo busca para pedirle ayuda, primero debe rastrear su paradero.

Los nuevos retos de los juguetes

Woody y Buzz Lightyear se unen para ayudar a Jessie. (Foto Prensa Libre: Pixar. © 2026 Disney/Pixar)

En Toy Story 5, Woody, Buzz, Jessie y la pandilla de juguetes enfrentan un nuevo rival: la tecnología.

Bonnie tiene 8 años y sus amigas ya no se entretienen con juguetes, sino que están atrapadas por las pantallas. Ya no inventan historias con ellos.

Los padres de Bonnie le obsequian a Lilypad para que pueda interactuar con sus amigas, pero la pantalla la absorbe, como ocurre con los demás niños.

Entonces, los juguetes se unen para enfrentar a la tecnología y viven una gran aventura en la que también afrontan sus propios temores y comprenden cuál es su papel en la vida de los niños.