Penélope Cruz llega a Toy Story 5 como Flamenco, un juguete olvidado tras la llegada de la tecnología

La actriz española Penélope Cruz se une al reparto de voces de la película Toy Story 5, junto con los cantantes Bad Bunny y Bizarrap, para dar vida a un nuevo personaje —un juguete olvidado por la tecnología— en la versión en español para España y Latinoamérica.

Disney y Pixar informaron sobre el cameo de Penélope Cruz, quien pondrá voz a un nuevo personaje, Flamenco, que forma parte de la comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín. El puertorriqueño Bad Bunny pondrá voz a Pizza con Gafas de Sol y el argentino Bizarrap, a Gnomo de Jardín, según un comunicado.

«Hola, soy Penélope Cruz, y en Toy Story 5 soy la voz de Flamenco, un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología. He disfrutado muchísimo grabándolo y espero que vosotros también cuando la veáis», afirma la actriz española, ganadora de un Óscar y destacada figura de la industria cinematográfica, en el video promocional de su participación en el filme.

La película se estrenará en cines el 17 de junio. Está dirigida por el ganador de dos premios Óscar Andrew Stanton (Finding Nemo y Finding Dory) y codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto), según un comunicado de la compañía de entretenimiento, que recuerda que esta nueva entrega de Toy Story cuenta, de nuevo, con banda sonora de Randy Newman, también ganador de un Óscar.

Los protagonistas de la saga, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla, se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una tableta electrónica con forma de rana que amenaza con eclipsar a los juguetes tradicionales y captar toda la atención de Bonnie, actual propietaria de este singular grupo de muñecos.

Toy Story se estrenó en 1995 y se convirtió en el primer largometraje de animación realizado completamente por computadora. La segunda entrega llegó en 1999, Toy Story 3 en el 2010 y Toy Story 4 en el 2019. Estas dos últimas recaudaron más de mil millones de dólares en todo el mundo.