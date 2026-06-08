La cantante mexicana Belinda se une al elenco de doblaje en español de “Toy Story 5”

La cantante mexicana Belinda será la voz en español de Lilypad, el nuevo personaje de Toy Story 5 , por lo que compartirá créditos con los cantantes Bad Bunny, Bizarrap y la actriz española Penélope Cruz, quienes integran el elenco de doblaje para Latinoamérica y España de la nueva producción animada de Disney y Pixar.

En el marco del estreno de la película, previsto para el 17 de junio, Belinda anunció la noticia junto con Disney en un video difundido en sus redes sociales, donde aparece en las instalaciones de los estudios Pixar, en San Francisco, Estados Unidos.

“Hola, estoy aquí en los estudios Pixar, en San Francisco, y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5, de Disney y Pixar”, reveló la actriz sobre este personaje antagónico, representado como una tableta electrónica.

Lilypad es crucial en el desarrollo de Toy Story 5, ya que profundiza en la idea de cómo los aparatos electrónicos capturan la atención de la niñez, lo que termina por eclipsar el papel de los juguetes tradicionales protagonizados en la saga por Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

Con esta participación, la intérprete de Amor a Primera Vista se integra a un elenco de figuras internacionales que incluye a Bad Bunny, voz de Pizza con Gafas de Sol en las versiones original y en español; Bizarrap, quien interpretará a Gnomo de Jardín, y Penélope Cruz, que dará voz a un nuevo personaje llamado Flamenco.

La película contará con la dirección de Andrew Stanton, ganador de dos premios Óscar por Buscando a Nemo y Buscando a Dory, y la codirección de McKenna Harris (Ciao Alberto).

Además, la banda sonora volverá a estar a cargo de Randy Newman, también ganador de un premio Óscar.

Toy Story se estrenó en 1995 y se convirtió en el primer largometraje de animación realizado completamente por computadora. La segunda entrega llegó en 1999; Toy Story 3, en el 2010, y Toy Story 4, en el 2019. Estas dos últimas recaudaron más de mil millones de dólares en todo el mundo.