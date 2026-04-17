Los Ángeles Azules y Belinda lanzan “Por ella”, tema del Mundial 2026 con sello latino

La agrupación mexicana Los Ángeles Azules y la cantante Belinda presentaron “Por ella”, el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tema, producido por el puertorriqueño Tainy, combina el pop contemporáneo con el ritmo de la cumbia, en una propuesta que busca proyectar la música latinoamericana en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Con este lanzamiento, la organización del Mundial refuerza la presencia del sabor latino en su propuesta musical. La mezcla de géneros tradicionales y modernos refleja la diversidad cultural de América Latina y su influencia en la escena global.

Además, el proyecto musical del torneo apuesta por integrar a artistas de distintos países, con el objetivo de conectar con aficionados de diversas regiones mediante sonidos representativos de sus culturas.

Belinda es una de las figuras más reconocidas del pop en español, con una trayectoria que abarca la música y la actuación, mientras que Los Ángeles Azules son referentes de la cumbia mexicana, género que han llevado a escenarios internacionales por medio de múltiples colaboraciones.

“Por ella” forma parte de una serie de lanzamientos que se darán a conocer en las próximas semanas como antesala al Mundial 2026, que será el primero en contar con 48 selecciones.