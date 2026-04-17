Costa Rica vs. Guatemala: fecha, hora y dónde ver el duelo decisivo por el boleto a la siguiente fase

La Selección Femenina de Guatemala tiene un compromiso importante este sábado 18 de abril. El combinado nacional visita a Costa Rica en el Estadio Nacional de San José en el último partido del Grupo C de la eliminatoria Concacaf W, con el boleto a la siguiente fase en juego.

Solo el primer lugar del grupo avanza, y Guatemala llega a este duelo en la segunda posición con los mismos nueve puntos que las costarricenses pero con menor diferencia de goles, lo que la obliga a ganar para seguir con vida.

Las dirigidas por Karla Maya acumulan tres victorias consecutivas con triunfos por 4-1 ante Bermuda, 6-0 sobre Granada y un contundente 13-0 ante Islas Caimán, dejando un saldo de 23 goles a favor. El ataque guatemalteco ha mostrado una distribución equilibrada con Aisha Solórzano y Ana Lucía Martínez como máximas anotadoras con cinco goles cada una, y Andrea Álvarez con cuatro tantos, lo que refleja la profundidad ofensiva de este grupo.

Costa Rica llega como líder por diferencia de goles tras su goleada histórica 21-0 sobre Islas Caimán, donde Priscila Chinchilla del Atlético de Madrid anotó siete tantos para alcanzar 11 goles en el torneo. Las ticas han ganado sus tres partidos con autoridad y llegan al duelo del sábado con la ventaja de jugar en casa y con la confianza de saber que cualquier resultado que no sea una derrota les garantiza el boleto.

Los datos del partido

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Sábado 18 de abril de 2026 Hora Guatemala: 6:00 PM

6:00 PM Estadio: Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Estadio Nacional, San José, Costa Rica Dónde ver: Disney Plus plan premium y ESPN

Lo que está en juego

El ganador de este partido avanzará al Campeonato W de la Concacaf, donde ya esperan Estados Unidos y Canadá, torneo que otorgará los boletos directos para el Mundial Femenino de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una clasificación que para Guatemala representaría uno de los logros más importantes de su historia en el fútbol femenino.

Guatemala llega con 13 jugadoras que militan en el extranjero, entre ellas Aisha Solórzano en la Liga MX con Juárez FC, Ana Lucía Martínez en Cruz Azul de México y Andrea Álvarez en el Sevilla de la Liga de España. Esta experiencia internacional es uno de los mayores activos del equipo chapín de cara a un partido donde la calidad individual y la mentalidad competitiva serán determinantes.