Yates gana la etapa 4 de la O Gran Camiño, se viste de líder y Chumil es 24 y segundo mejor latinoamericano

El guatemalteco Sergio Chumil (Burgos-BH) finalizó en la posición 24 de la cuarta etapa de la O Gran Camiño 2026, a 3 minutos 32 segundos del ganador, el británico Adam Yates (UAE Team Emirates), quien se impuso en solitario con tiempo de 3.37.18 horas y asumió el liderato de la clasificación general.

La jornada, una de las más duras de la presente edición, presentó un perfil quebrado desde el inicio, con constantes intentos de fuga que animaron el desarrollo de la competencia. Varios equipos buscaron protagonismo en los primeros kilómetros, conscientes de que el final en alto podía marcar diferencias importantes en la lucha por la general.

Entre los corredores activos en estos movimientos destacó el guatemalteco Chumil, quien volvió a mostrar una actitud combativa al intentar filtrarse en cortes ofensivos durante distintos tramos de la etapa.

Sin embargo, todo se definió en la ascensión final al Alto Cabeza de Meda, un puerto que en su parte más exigente presenta rampas de hasta el 15%. Fue allí donde Yates lanzó su ataque definitivo, a falta de tres kilómetros para la meta. Su aceleración dejó sin respuesta a sus principales rivales y le permitió cruzar la línea de meta en solitario.

El noruego Jørgen Nordhagen (Visma) mantuvo un ritmo constante y logró limitar pérdidas, al ingresar en la segunda posición a 46 segundos, mientras que el italiano Alessandro Pinarello completó el podio del día a 1 minuto 4 segundos.

Chumil entre los favoritos

Por su parte, Chumil sostuvo su esfuerzo en el ascenso final y completó la etapa dentro del grupo perseguidor, al cerrar en el puesto 24. El guatemalteco continúa sumando experiencia en una competencia de alto nivel y se mantiene competitivo frente a corredores de mayor recorrido internacional.

En la clasificación general, Yates pasa a liderar con un acumulado de 11.01.54 horas, seguido por Nordhagen a 34 segundos y Pinarello a 54. El cambio de líder marca un punto clave en la carrera, a falta de la etapa final.

El representante guatemalteco ocupa ahora la posición 28 de la general, a 5 minutos 51 segundos del primer lugar. Además, se mantiene como el segundo mejor latinoamericano de la prueba, solo superado por el uruguayo Eric Fagúndez, quien se ubica en el puesto 21, lo que resalta el rendimiento del nacional dentro del pelotón internacional.

La edición 2026 de O Gran Camiño se disputa del 14 al 18 de abril en España, con un recorrido total de 633 kilómetros. La competencia comenzó en la Torre de Hércules y finalizará en el municipio de A Guarda, con un trazado que combina etapas de media montaña, alta montaña y perfiles quebrados, ideales para escaladores y corredores completos.

Tras lo sucedido en esta cuarta jornada, la clasificación general queda abierta, aunque con Yates como principal candidato al título. Este sábado se disputará la última etapa, decisiva para confirmar al campeón de la carrera, en un terreno que nuevamente pondrá a prueba a los aspirantes al podio.

Clasificación de la etapa 4

1.Adam Yates – 3:37:18

2. Jørgen Nordhagen – +00:46

3. Alessandro Pinarello – +01:04

4. José Félix Parra – +01:13

5. Abel Balderstone – +01:16

6. Jesús Herrada – +01:39

7. Jan Castellon – +01:40

8. Iván Romeo – +01:47

9. Jesús David Peña – +01:54

10. Jon Agirre – +02:10

24. Sergio Chumil – +03:32



Clasificación general individual

1. Adam Yates – 11:01:54

2. Jørgen Nordhagen – +00:34

3. Alessandro Pinarello – +00:54

4. Abel Balderstone – +01:29

5. Iván Romeo – +02:10

6. José Félix Parra – +02:32

7. Nelson Oliveira – +02:46

8. George Bennett – +03:02

9. Txomin Juaristi – +03:07

10. Kevin Vermaerke – +03:10

28. Sergio Chumil – +05:51