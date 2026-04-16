Sergio Chumil destaca como el mejor latinoamericano en la tercera etapa de O Gran Camiño 2026

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil volvió a destacar en la O Gran Camiño 2026 con una actuación sobresaliente en la tercera etapa disputada este jueves entre Carballo y Padrón. El corredor del equipo Burgos Burpellet BH finalizó dentro del Top 20, a 44 segundos del ganador de la jornada, el español Iván Romeo del Movistar Team, convirtiéndose en el mejor latinoamericano de la etapa y el más destacado de su equipo en el día.

La etapa tuvo un recorrido exigente que incluyó dos puertos de montaña y un final en llano en Padrón, donde Romeo se impuso con autoridad tras un sprint final precedido de tres esprints intermedios. Chumil logró integrarse al pelotón perseguidor de 29 ciclistas, donde marcó ritmo en varios tramos del recorrido y demostró el nivel que lo ha caracterizado en las últimas competencias del circuito internacional.

Con este resultado, el guatemalteco escaló ocho posiciones en la clasificación general y ahora se ubica a 2 minutos y 25 segundos del nuevo líder Alessandro Pinarello del NSN Cycling Team, quien terminó segundo en la etapa a 15 segundos de Romeo. Abel Balderstone de Caja Rural completó el podio de la jornada también a 15 segundos del ganador.

Chumil sigue creciendo en Europa

La actuación de Chumil en esta tercera etapa refuerza su buen momento en la competencia. El guatemalteco ha demostrado ser uno de los referentes latinoamericanos en la prueba española, destacando en los tramos más exigentes de una etapa que combinó los tres elementos que definen Galicia: interior, montaña y costa entre Carballo y Padrón.

Con dos etapas aún por disputarse, Chumil tendrá la oportunidad de seguir escalando en la clasificación general. La cuarta etapa, considerada la reina de la competencia, se disputará en Ourense entre Xinzo y Xunqueira de Espadanedo, con un final inédito en el ciclismo profesional protagonizado por la montaña y la lucha entre los mejores escaladores del pelotón.

La O Gran Camiño 2026 cerrará su quinta edición este domingo con una etapa final en la provincia de Pontevedra, con un épico final en alto en el Monte Trega frente al Atlántico y mirando hacia Portugal. Una oportunidad de oro para que Chumil deje su huella en una de las pruebas más atractivas del calendario ciclista europeo.