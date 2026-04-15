Sergio Chumil destaca en la segunda etapa de O Gran Camiño 2026 y mejora su posición general

Sergio Chumil volvió a escena en el ciclismo internacional con su participación en O Gran Camiño 2026, una competencia que reúne a corredores de alto nivel en España. El guatemalteco compite con el equipo Burgos-Burpellet-BH en una prueba que se desarrolla del 14 al 18 de abril y que recorre distintos parajes de Galicia.

El ciclista guatemalteco muestra progresión en O Gran Camiño 2026, luego de mejorar su rendimiento entre la primera y segunda etapa. En la jornada inicial, una contrarreloj individual de 15 kilómetros en A Coruña, el ciclista guatemalteco se ubicó en el puesto 80, en un arranque marcado por la exigencia contra el cronómetro.

El panorama cambió en la segunda etapa, disputada este miércoles 15 de abril entre Vilalba y Barreiros, con un recorrido de 148.6 kilómetros. Chumil logró finalizar en el puesto 21, al ingresar con el mismo tiempo del ganador, el español Carlos Canal, quien registró 3:13:25.

El guatemalteco cruzó la meta junto al grupo principal, lo que le permitió recortar diferencias y escalar posiciones en la clasificación, en una jornada que favoreció a los corredores que se mantuvieron en el pelotón.

La etapa fue ganada por Canal, seguido por Mats Wenzel y Eric Fagúndez, todos con el mismo tiempo, en un cierre compacto en la costa gallega. Chumil formó parte de ese grupo numeroso que llegó sin diferencias.

Tras este resultado, el ciclista Sergio Chumil evidencia una mejor adaptación al ritmo de carrera, luego de un inicio más discreto en la contrarreloj. O Gran Camiño 2026 continuará con 3 etapas de mayor exigencia, incluyendo recorridos de montaña y finales en alto, donde Chumil buscará mantener su progresión en una competencia en la que ya sabe lo que es ganar.