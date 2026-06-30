Estrenos de Disney+ en julio del 2026: “Soy Luna”, “El diablo viste a la moda 2” y “X-Men ’97” entre lo destacado

La cartelera de Disney+ traerá diversas producciones, desde grandes éxitos como El diablo viste a la moda 2 hasta el regreso de producciones exitosas como Soy Luna, con una nueva temporada.

La plataforma también incluirá eventos deportivos y transmisiones en vivo para que adultos y niños disfruten de las mejores series y películas del mes.

Los estrenos de julio se perfilan como uno de los más esperados del año, al combinar nostalgia y nuevas producciones. Entre ellos destaca la segunda temporada de X-Men ’97, que revive la estética de la década de 1990 y trae nuevamente a los mutantes más poderosos, quienes lucharán por regresar a su tiempo.

La película que reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, y que se convirtió en un éxito en los cines, llegará a la plataforma para continuar la historia de la revista Runway.

Además del regreso de producciones exitosas, también se incorporarán a la cartelera nuevos títulos, como Furia, así como Pompeya: Más allá del tiempo con Tom Hiddleston, documental que llevará al actor británico a una investigación sobre la erupción del Vesubio.

X-Men ’97, segunda temporada (1 de julio)

La serie animada trae de regreso a los X-Men, algunos de los superhéroes más queridos de los cómics, quienes luchan por regresar a su línea de tiempo original mientras sus enemigos aprovechan su ausencia para atacar.

Disney+ destaca que la nueva temporada regresa a la icónica era de la década de 1990, donde los mutantes buscan proteger al mundo que los odia y les teme, mientras enfrentan un futuro inesperado.

Abandonados (1 de julio)

La historia sigue a los hermanos Ramón, Ricard y Elvira, de dos, cuatro y seis años, quienes aparecen abandonados en una estación de tren de Barcelona el 22 de abril de 1984. Los niños no llevan documentación ni equipaje, aunque se sabe que provienen de París.

Tras ser adoptados y luego de varios años, Elvira decide investigar su pasado para responder la pregunta que siempre los ha acompañado: ¿quiénes son? Su búsqueda la llevará a rastrear mapas, fotografías y árboles genealógicos para descubrir sus orígenes.

Tiburones de cerca (5 de julio)

Este documental marca el regreso de Bertie Gregory, quien explorará las aguas del Pacífico mexicano para encontrar a uno de los depredadores más temidos del océano: el gran tiburón martillo.

Además de observar esta especie, el documental buscará identificar las causas de su declive.

El esposo (9 de julio)

La producción asiática presenta la historia de Taeju y Seyun, una pareja que está a punto de divorciarse. Sin embargo, la vida de Taeju cambia cuando su esposa es secuestrada y él se convierte en el principal sospechoso.

Esto lo lleva a emprender su propia búsqueda para encontrarla y demostrar su inocencia.

Spiderman y sus sorprendentes amigos (14 de julio)

La quinta temporada de una de las series infantiles más exitosas de la plataforma llegará con nuevos episodios en los que Spidey, Ghost-Spider y Miles Morales unen fuerzas para vivir nuevas aventuras.

La sinopsis destaca que, con la ayuda de otros Vengadores, los superhéroes trabajarán juntos para salvar al mundo.

Dancing With the Stars: The Next Pro (14 de julio)

La producción presenta a 12 bailarines que deberán convivir bajo el mismo techo mientras compiten por obtener un lugar como profesionales en la temporada 35 de Dancing with the Stars.

El programa, conducido por Robert Irwin, mostrará la competencia, el drama y la pasión por el baile.

Descendientes: “Un malvado país de las Maravillas” (17 de julio del 2026)

“Cuando un villano atrapa a la Reina de Corazones, Red y Chloe se alían con quien menos esperan”, dice parte de la sinopsis de Disney+ sobre esta nueva entrega, que continúa expandiendo el universo de Descendientes, una saga que conquistó a los seguidores de los villanos.

Disney destaca que, luego de impedir que la Reina de Corazones se convierta en una villana, Red y Chloe deberán enfrentarse a nuevos enemigos como consecuencia de haber alterado el pasado.

Pompeya: Más allá del tiempo con Tom Hiddleston (23 de julio)

Uno de los documentales más importantes de la plataforma llegará el 23 de julio. Tom Hiddleston encabezará una investigación sobre las últimas 24 horas antes de la erupción del Vesubio, según la sinopsis.

Soy Luna: Volver a rodar (24 de julio)

Una de las producciones juveniles más exitosas de Disney regresará con una nueva temporada, en la que Luna Valente emprenderá una nueva aventura sobre ruedas.

La serie llegará con 12 episodios, que se suman a las tres temporadas anteriores, las cuales conquistaron al público con música, patinaje y diversión.

Además del regreso de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff y Malena Ratner, la nueva entrega incorporará personajes inéditos y nuevos desafíos.

El diablo viste a la moda 2 (29 de julio)

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus papeles de Miranda, Andy, Emily y Nigel para intentar salvar la revista Runway, afectada por los cambios de la industria editorial.

El nuevo panorama de los medios obligará a Andy Sachs a regresar a Runway, donde volverá a trabajar junto con Miranda para revitalizar la histórica revista de moda.