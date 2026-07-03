Caifanes vs Oasis: la disputa musical que marca la previa del México contra Inglaterra en el Mundial 2026

El encuentro entre México e Inglaterra, programado para este domingo 5 de julio, ha generado gran expectativa en las redes sociales. Incluso, los mexicanos ya planean la canción que entonarán si logran la victoria.

Usuarios de Facebook y X promueven Aquí no es así, de la banda mexicana Caifanes, lanzada originalmente en junio de 1994, hace más de tres décadas, como el himno de México para el Mundial del 2026.

El tema sería la respuesta a Wonderwall, de Oasis, canción que los aficionados de Inglaterra entonaron tras su victoria sobre Ghana el pasado 17 de junio. El partido terminó 4-2 a favor de los ingleses.

El emotivo momento causó tal conmoción que Wonderwall, también lanzada hace más de 30 años, recuperó popularidad y experimentó un aumento significativo en sus reproducciones en Spotify. Además, surgió la propuesta de convertirla en el himno no oficial de Inglaterra durante la Copa del Mundo.

Ahora, Aquí no es así podría seguir el mismo camino. Internautas argumentan que la canción, escrita por Saúl Hernández, representa el espíritu de los aficionados mexicanos.

“Si México le gana a Inglaterra el domingo tiene que sonar Aquí no es así, de Caifanes, y todo el Estadio Azteca la debe cantar a todo pulmón”, publicó un usuario de X.

Caifanes es para México lo que Oasis representa para Inglaterra: uno de los grupos más influyentes del rock de cada país. Por ello, muchos aficionados enfrentan musicalmente a ambas bandas, como lo harán las selecciones nacionales este domingo.

"Ahora el que pone la música en el Estadio Azteca tiene una misión y es poner Aquí no es así de Caifanes en cuanto los de la Selección mexicana lleguen a calentar y cuando se acabe el partido. Necesitamos motivación", escribió otro usuario.

Si México le gana a Inglaterra el domingo tiene que sonar “Aquí no es así” de Caifanes y todo el Estadio Azteca la debe cantar a todo pulmón🇲🇽❤️ pic.twitter.com/gszJBZk3ju — Roberto Haz (@tudimebeto) July 2, 2026

Por su parte, la famosa canción mexicana habla sobre las diferencias culturales, la identidad y la resistencia frente a la conquista extranjera.

“Vienes caminando y no sabes tu destino, conquistando sueños sueñas llegar a ser deidad. Sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás entenderás. Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la sangre nunca se sacrificó por un amor. Pero aquí no es así…”, dicen los primeros versos de la canción.

La legendaria banda mexicana Caifanes promociona actualmente su gira internacional Caifanes Tour, que incluye un concierto en Guatemala el 3 de septiembre del 2026, en Fórum Majadas, zona 11.