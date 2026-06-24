“Wonderwall”, de Oasis, aumenta sus reproducciones en Spotify tras convertirse en el cántico de Inglaterra durante el Mundial 2026

Wonderwall, el famoso tema de la banda de rock Oasis, experimentó un aumento significativo en sus reproducciones en Spotify en los días previos al encuentro entre Inglaterra y Ghana, en el Mundial del 2026, que se disputó el martes 23.

La plataforma de música digital compartió la noticia en redes sociales y resaltó el resurgimiento del clásico británico y el reciente aumento de su popularidad, asociado con la participación de Inglaterra en la Copa del Mundo.

"Spotify puede revelar que el clásico de 1995 ha experimentado un resurgimiento, con un aumento del 50% en las reproducciones en el Reino Unido, un incremento enorme si se tienen en cuenta las reproducciones y la base de aficionados existentes para una canción tan icónica y perdurable", declaró Spotify.

Medios internacionales han destacado que el renovado éxito de Wonderwall coincide con la difusión de imágenes en las que aficionados y jugadores de la selección inglesa interpretan la canción desde las gradas, tras la victoria del equipo sobre Croacia, el pasado 17 de junio, por 4-2.

Videos del emotivo momento han sido difundidos en redes sociales y medios de comunicación, lo que ha aumentado aún más la popularidad del tema.

El cantante y compositor británico Liam Gallagher, vocalista de la banda, reaccionó a la noticia por medio de la red social X y destacó la relevancia que la canción mantiene más de 30 años después de su lanzamiento.

«Y con razón, es un clásico y sueno bíblico en él», escribió Gallagher en un comentario.

Inglaterra acaba de ganar en su debut mundialista, los jugadores van a saludar a los hinchas y ellos entonan “WONDERWALL” de Oasis al unísono.



La cámara enfoca a Jude Bellingham, que empieza a tararearla y sonríe.



Aura. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚬 pic.twitter.com/tvOv9xZXcu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 18, 2026

Por su parte, Noel Gallagher, guitarrista y segundo vocalista de la banda, también se refirió al fenómeno durante una entrevista con el diario The Sun, donde expresó su apoyo a la idea de que Wonderwall se convierta en un himno no oficial de Inglaterra durante la Copa Mundial.

"Wonderwall pertenece al pueblo y fue un momento mágico entre el pueblo y los jugadores", dijo el músico.

El tema de Oasis, Wonderwall, fue lanzado en octubre de 1995 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los mayores éxitos comerciales de la banda británica.