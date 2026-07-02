Marco Antonio Solís celebra la unión de la afición mexicana en el Mundial 2026: “¿Cómo no emocionarnos con esta fiebre verde, blanca y roja?”

A días de comenzar los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el pueblo mexicano continúa la celebración por el pase de su selección a esta fase, en la que enfrentará a Inglaterra. La pasión por el Tricolor ha llamado la atención en distintas partes del mundo, mientras artistas como Marco Antonio Solís resaltan la unión que ha conseguido la selección en el país.

México inició este Mundial como uno de los tres anfitriones de la vigesimotercera edición del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá. Además, fue el primero en debutar, al enfrentarse a Sudáfrica. También ha sorprendido al convertirse en una de las selecciones que ha ganado sus cuatro partidos y no ha recibido un solo gol, lo que ha generado grandes expectativas entre sus aficionados.

En su más reciente participación, ante Ecuador, en los dieciseisavos de final, dominó el partido y venció 2-0 a la selección sudamericana, con lo que consiguió el pase a los octavos de final. Esto hizo que miles de aficionados se congregaran en el Ángel de la Independencia, en las afueras del Estadio Ciudad de México y en otros puntos para celebrar, hecho que, según Marco Antonio Solís, ha unido al pueblo mexicano.

El artista compartió imágenes del Ángel de la Independencia, donde se observa a miles de personas celebrando al Tri. En la publicación resaltó: "No sé cuántas personas hay en el video, lo único que veo con certeza es un solo México".

Con este mensaje, el intérprete de Más que tu amigo aprovechó para destacar la capacidad de los mexicanos para unirse y afirmó que se trata de un país donde todos tienen cabida.

"Sí somos uno que sabe cómo unir a todos y sí somos ese pueblo lleno de amor y no de odio", escribió.

El video compartido, según el portal mexicano Récord, muestra a más de 1.4 millones de personas que se concentraron en el Ángel de la Independencia y sus alrededores, según datos citados de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Over 800,000 people gathered at the Angel de la Independencia in Mexico City to celebrate Mexico’s third win at the World Cup.



Words can’t describe this feeling. 🇲🇽🤯 pic.twitter.com/vYihsvEwXR — Ultras Clips (@ultras_clips) June 25, 2026

En diversos mensajes publicados en su cuenta de X, el cantante ha destacado la unión de los mexicanos en torno a la participación de la selección. En uno de ellos también habló de seguir creyendo y cuestionó: "¿Cómo puedes no creer en la selección mexicana?", al tiempo que añadió: "¿Cuándo se atrevieron a creer de nuevo en sus ex...?", en alusión a la confianza que, según él, debe recuperarse también hacia el equipo.

En otro mensaje, previo al partido, señaló: "¿Cómo no emocionarnos con esta fiebre verde, blanca y roja?", y destacó la unión alcanzada entre los mexicanos, algo que, según afirmó, hacía años no se veía en el país.