Escenario
“Noche de película” en el Zoológico La Aurora: recorrido, función al aire libre y foodtrucks para los asistentes
Una película bajo las estrellas, recorridos y foodtrucks formarán parte de la Noche de película, el evento familiar que prepara el Zoológico La Aurora. Así puede participar.
El tigre de bengala, Dali, se acicala en el nuevo recinto del zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). (Foto Prensa Libre: EFE)
Con una forma diferente de disfrutar un tiempo en familia y ver una película, el Parque Zoológico La Aurora anunció su próxima actividad especial: una función al aire libre.
Bajo el cielo y rodeados de la naturaleza, los asistentes podrán disfrutar de la proyección de una de las películas más queridas por niños y adultos: Zootopia 2, de Disney Pixar. La cinta será exhibida en el zoológico, hogar de diversas especies, ubicado en la Ciudad de Guatemala.
La película presenta una nueva aventura para Judy Hopps y Nick Wilde, quienes deberán resolver un problema en las afueras de la gran Zootopia, donde encontrarán nuevos amigos y también enfrentarán nuevos villanos. Con esta proyección, el Zoológico La Aurora busca ofrecer una experiencia para toda la familia.
Además de la proyección, el zoológico preparó diversas actividades para grandes y chicos. Habrá saltarines, pelotas choconas, pintacaritas y un recorrido por estaciones educativas.
También habrá una presentación de baile con fuego y telas acrobáticas, así como una variedad de foodtrucks. Al caer la noche comenzará la proyección de la película.
Fecha
1 de agosto del 2026
Hora
Ingreso: 15 horas
Lugar
Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala.
Precio
Q100 por persona. Incluye parqueo y entrada al recinto.
Reservaciones
Las reservaciones deben efectuarse al número 2463-0463, extensión 3, o por medio del correo electrónico educativo@aurorazoo.org.gt.
Programa
Actividades de 15 a 18 horas
- Recorrido libre por el parque con estaciones educativas
- Saltarines
- Pelotas choconas
- Pintacaritas
Actividad de 18 a 19 horas
- Presentación de baile con fuego y telas acrobáticas
Actividad de 19 a 21 horas
- Proyección de Zootopia 2, de Disney Pixar
Datos
El evento contará con foodtrucks disponibles para los visitantes de 15 a 21 horas.
Datos importantes
- Cupo limitado
- Al ser una actividad estilo pícnic, solo se permite el ingreso con colchas y colchonetas. Está prohibido el uso de sillas.
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