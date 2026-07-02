“Noche de película” en el Zoológico La Aurora: recorrido, función al aire libre y foodtrucks para los asistentes

Con una forma diferente de disfrutar un tiempo en familia y ver una película, el Parque Zoológico La Aurora anunció su próxima actividad especial: una función al aire libre.

Bajo el cielo y rodeados de la naturaleza, los asistentes podrán disfrutar de la proyección de una de las películas más queridas por niños y adultos: Zootopia 2, de Disney Pixar. La cinta será exhibida en el zoológico, hogar de diversas especies, ubicado en la Ciudad de Guatemala.

La película presenta una nueva aventura para Judy Hopps y Nick Wilde, quienes deberán resolver un problema en las afueras de la gran Zootopia, donde encontrarán nuevos amigos y también enfrentarán nuevos villanos. Con esta proyección, el Zoológico La Aurora busca ofrecer una experiencia para toda la familia.

Además de la proyección, el zoológico preparó diversas actividades para grandes y chicos. Habrá saltarines, pelotas choconas, pintacaritas y un recorrido por estaciones educativas.

También habrá una presentación de baile con fuego y telas acrobáticas, así como una variedad de foodtrucks. Al caer la noche comenzará la proyección de la película.

Fecha

1 de agosto del 2026

Hora

Ingreso: 15 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala.

Precio

Q100 por persona. Incluye parqueo y entrada al recinto.

Reservaciones

Las reservaciones deben efectuarse al número 2463-0463, extensión 3, o por medio del correo electrónico educativo@aurorazoo.org.gt.

Programa

Actividades de 15 a 18 horas

Recorrido libre por el parque con estaciones educativas

Saltarines

Pelotas choconas

Pintacaritas

Actividad de 18 a 19 horas

Presentación de baile con fuego y telas acrobáticas

Actividad de 19 a 21 horas

Proyección de Zootopia 2, de Disney Pixar

Datos

El evento contará con foodtrucks disponibles para los visitantes de 15 a 21 horas.

Datos importantes

Cupo limitado

Al ser una actividad estilo pícnic, solo se permite el ingreso con colchas y colchonetas. Está prohibido el uso de sillas.

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