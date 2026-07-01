Beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio: fecha, hora, lugar, invitados, designado del Vaticano y protocolo de la ceremonia

Luego de que el papa León XIV aprobara la beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, los fieles católicos se preparan para la celebración de este acto, como reconocimiento a sus años de servicio a la Iglesia y al pueblo de Guatemala. El fraile fue asesinado en 1983 a causa de sus convicciones.

Fray Edwin Alvarado, rector del templo San Francisco y vicepostulador de la causa, informó que ya llegó la carta oficial del Pontífice para proceder con la beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio.

"La beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio es un acontecimiento para toda la Iglesia", aseguró Alvarado a Prensa Libre al hablar sobre los preparativos para la ceremonia.

Según Alvarado, será el cardenal Marcello Semeraro, presidente del Dicasterio para las Causas de los Santos, quien acudirá en representación del Vaticano para presidir la misa de beatificación.

El acto se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre, a las 10 horas, en la Finca Florencia, donde se reunirán los fieles y la Iglesia para la beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio.

¿Cuál será el protocolo durante la ceremonia?

El acto, que está proyectado para reunir entre 14 mil y 20 mil personas, seguirá el protocolo establecido por la Iglesia católica. El cardenal Marcello Semeraro presidirá la misa y el arzobispo de Guatemala, monseñor Gonzalo de Villa, presentará la causa.

El rito de beatificación se celebra dentro de la misa. Después del canto del "Señor, ten piedad", la celebración hará una pausa para este momento especial, en el que monseñor Gonzalo de Villa solicitará que Fray Augusto sea inscrito en el libro de los beatos.

Luego se escuchará una breve biografía sobre su vida, su misión y los hechos que llevaron a su reconocimiento, destacó Alvarado. Después, el cardenal leerá el decreto enviado por el Papa León XIV, en el que se establece que Fray Augusto es reconocido como beato.

El religioso pertenece a la Orden de los Hermanos Menores y es recordado por su labor pastoral. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

¿Qué ocurrirá después del anuncio oficial?

En ese momento se presentará la imagen oficial de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio. Según el rector del templo San Francisco, esta muestra al fraile con las manos entrelazadas dentro de su hábito, en alusión a las torturas que sufrió días antes de su muerte, cuando sus manos quedaron moradas y quemadas.

También se realizará la entronización de un relicario de aproximadamente 40 centímetros de altura, que contiene una reliquia del fraile obtenida durante la exhumación efectuada en noviembre del 2005.

El relicario será entregado al cardenal, quien lo colocará sobre una mesa, encenderá una vela, lo venerará y, posteriormente, continuará la misa con el canto del Gloria, destacó Fray Edwin Alvarado.

¿Quiénes estarán presentes en la ceremonia?

La importancia de la beatificación reunirá a diversas personalidades. Según el vicepostulador de la causa, estarán presentes representantes de la Conferencia Episcopal de Guatemala, autoridades civiles, entre ellas el presidente de la República y su esposa, así como familiares y sobrinos de Fray Augusto.

Como parte de la celebración, el coro estará integrado por alrededor de 100 personas y se espera la participación de aproximadamente 300 sacerdotes.