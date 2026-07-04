VIDEO | De Vozinha a Sidny Lopes Cabral: la secuencia de más de 11 pases con la que Cabo Verde silenció a Argentina

Uno de los momentos más destacados del triunfo 3-2 de Argentina sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no fue un gol de la Albiceleste, sino la construcción del empate 2-2 de la selección africana.

La acción comenzó en los pies del guardameta Vozinha y terminó con un potente remate de media distancia de Sidny Lopes Cabral al minuto 103, después de una secuencia de más de 11 pases consecutivos en la que los futbolistas caboverdianos trasladaron el balón desde su propio campo hasta el borde del área argentina sin perder la posesión.

La jugada reflejó una de las principales fortalezas de Cabo Verde durante el torneo: la salida limpia desde el fondo, la circulación paciente del balón y la confianza para mantener la posesión incluso frente a la presión del vigente campeón del mundo.

Un gol que resumió la identidad de Cabo Verde

El tanto de Lopes Cabral no fue una acción aislada.

Durante buena parte del partido, el equipo dirigido por Pedro Leitão Brito evitó recurrir al pelotazo y apostó por construir sus ataques mediante pases cortos y apoyos constantes, una propuesta que le permitió competir de igual a igual frente a una de las selecciones más sólidas del fútbol internacional.

La secuencia que terminó en el empate 2-2 sintetizó esa idea de juego y confirmó que el conjunto africano llegó al Mundial con una propuesta táctica definida.

La circulación de pelota en un contexto y un momento de tanta presión, y ante un rival de tanta jerarquía, es para pocos.



El segundo gol de Cabo Verde fue de una serenidad y una valentía envidiables. pic.twitter.com/WMbbA9PK1q — Sebastián Costa (@sebafcosta) July 4, 2026

Argentina volvió a sufrir en las transiciones

La jugada también dejó al descubierto algunas dificultades defensivas de Argentina.

Durante la construcción del ataque, la Albiceleste no logró recuperar la posesión y permitió que Cabo Verde progresara hasta encontrar espacios para el remate de Lopes Cabral.

El disparo desde fuera del área sorprendió a la defensa argentina y obligó al campeón del mundo a disputar el resto de la prórroga con la eliminatoria nuevamente igualada.

Un Mundial que cambió la percepción sobre Cabo Verde

Aunque Argentina terminó clasificándose con un triunfo 3-2, la actuación de Cabo Verde quedó entre las imágenes más recordadas de la ronda de dieciseisavos de final.

En su primera participación mundialista, la selección africana empató frente a España y Uruguay en la fase de grupos y llevó al vigente campeón del mundo hasta el tiempo suplementario.

La secuencia de 11 pases que culminó con el gol de Sidny Lopes Cabral terminó por resumir la personalidad futbolística de un equipo que dejó de ser la sorpresa del torneo para convertirse en una de sus principales revelaciones.