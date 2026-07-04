Messi y Mbappé mantienen viva la carrera por el récord de 13 goles de Just Fontaine en un Mundial

La ampliación de la Copa Mundial de la FIFA a 48 selecciones reabrió el debate sobre la posibilidad de que algunos de los récords históricos del torneo finalmente puedan caer.

Uno de ellos es el de Just Fontaine, quien marcó 13 goles con Francia en Suecia 1958, una cifra que permanece como la mayor cantidad de anotaciones logradas por un futbolista en una sola edición de la Copa del Mundo.

Concluidos los primeros partidos de los dieciseisavos de final, Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con siete tantos en 361 minutos jugados, mientras que Kylian Mbappé suma seis, en 378 minutos, y tendrá la oportunidad de aumentar su registro cuando Francia enfrente este sábado a Paraguay en los octavos de final.

Messi mantiene la ventaja

El gol anotado frente a Cabo Verde permitió a Messi convertirse en el primer futbolista en alcanzar 20 goles en la historia de las Copas del Mundo, pero el argentino todavía está a seis anotaciones de igualar el récord de Fontaine.

Si Argentina alcanza la final, el capitán de la Albiceleste dispondrá de cuatro partidos para intentar acercarse a esa marca, por lo que necesitaría mantener un promedio de 1.5 goles por encuentro para igualarla.

Mbappé busca alcanzar al argentino

Mbappé iniciará este sábado los octavos de final con seis goles en el torneo. Si anota frente a Paraguay, volverá a compartir el liderato de goleo con Messi y mantendrá intactas sus opciones de desafiar el récord de su compatriota.

El delantero francés también necesitaría una producción extraordinaria en las rondas decisivas para aspirar a una marca que ha permanecido intacta durante casi siete décadas.

20. C'est le nombre de fois où Kylian Mbappé a ouvert le score avec les Bleus. Un record. 🇫🇷



Résultats derrière ? 19 victoires et 1 match nul 🤯 pic.twitter.com/8757AEjKYT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 3, 2026

Haaland y Kane también siguen en la pelea

La lucha por el liderato de goleo del Mundial 2026 no se limita a Lionel Messi y Kylian Mbappé. El noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane también acumulan cinco goles cada uno y mantienen opciones de acercarse al récord de Just Fontaine, aunque parten con una desventaja mayor.

Para igualar los 13 tantos del delantero francés, ambos necesitarían marcar ocho goles más durante la fase de eliminación directa, una exigencia que dependerá tanto de su eficacia ofensiva como de que Noruega e Inglaterra avancen hasta las últimas rondas del torneo.

Un récord que desafía a todas las generaciones

La historia explica la magnitud del reto. Después de los 13 goles de Fontaine en 1958, el alemán Gerd Müller fue el último futbolista que alcanzó el doble dígito en una Copa del Mundo al marcar 10 goles en México 1970.

Desde entonces, ningún jugador ha vuelto a llegar a esa cifra. En el siglo XXI, las mejores actuaciones corresponden al brasileño Ronaldo, con ocho goles en Corea-Japón 2002, y al propio Mbappé, que también marcó ocho en Catar 2022.

🚨🤔 CAN LIONEL MESSI BREAK THE RECORD OF 13 GOALS SCORED IN A SINGLE WORLD CUP TOURNAMENT BY FRENCH STRIKER JUST FONTAINE IN 1958?



ℹ️🇫🇷 FONTAINE HAD SCORED THOSE 13 GOALS IN JUST 6 MATCHES pic.twitter.com/VLqjvxY8IT — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 3, 2026

La ampliación del Mundial ofrece un partido más a las selecciones que llegan hasta la final, pero los números muestran que el récord de Fontaine continúa siendo una de las marcas más difíciles de romper en la historia del fútbol.

Con Messi (7), Mbappé (6), Haaland (5) y Kane (5), la recta final del Mundial 2026 también promete una intensa disputa por la Bota de Oro, mientras el histórico registro de Fontaine continúa como la referencia para los grandes goleadores de la Copa del Mundo.