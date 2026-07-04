Mundial 2026: México blinda el Ángel de la Independencia para el duelo ante Inglaterra tras la tragedia en los festejos

La Ciudad de México se prepara para vivir una de las jornadas de mayor movilización del Mundial 2026. El partido entre México e Inglaterra, programado para este domingo a las 18.00 horas (de Guatemala), activó un operativo especial de seguridad que movilizará a 40 mil servidores públicos en distintos puntos de la capital.

El despliegue responde, principalmente, a los incidentes registrados tras la clasificación de la selección mexicana a los octavos de final, cuando cuatro personas murieron durante las celebraciones en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el operativo estará integrado por 17 mil policías y 24 mil servidores públicos de áreas como Protección Civil, Bomberos, Salud y Atención a Emergencias.

El mayor dispositivo se concentrará sobre Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, considerado el principal punto de reunión de la afición mexicana durante el torneo.

En esa zona trabajarán alrededor de 14 mil servidores públicos, entre ellos 6 mil policías y 8 mil trabajadores de distintas dependencias del Gobierno capitalino.

Las autoridades anunciaron un perímetro especial de seguridad alrededor del monumento y advirtieron que el acceso será restringido cuando se alcance el aforo máximo autorizado.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que el límite será de 25 mil personas. Una vez alcanzada esa cifra, los aficionados serán dirigidos hacia otros sectores de Paseo de la Reforma para evitar concentraciones de riesgo.

Para cuidar a cada familia y garantizar una fiesta mundialista en paz, desplegaremos un operativo interinstitucional con 40 mil servidoras y servidores públicos de seguridad, salud y protección civil listos para protegerte en las calles.



Todo el @GobCDMX estará desplegado,… pic.twitter.com/bUTltFyw6n — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 4, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó el operativo y pidió a la población seguir las indicaciones de las autoridades. Además, explicó que se instalarán pantallas adicionales a lo largo de Paseo de la Reforma para distribuir a los asistentes y reducir la presión sobre el Ángel de la Independencia.

El reforzamiento de las medidas ocurre después de que las autoridades confirmaran la muerte de cuatro personas durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador. Tres murieron por asfixia y una más murió posteriormente en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

⚽🚔 La Ciudad de México está lista para vivir el encuentro México vs. Inglaterra.



Con un operativo integral de movilidad, seguridad y atención médica, miles de servidoras y servidores públicos trabajarán para que la afición disfrute de una jornada ordenada, segura y llena de… pic.twitter.com/vQCCYDa9Lw — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 4, 2026

Con la selección mexicana nuevamente en una fase de eliminación directa y un rival de la magnitud de Inglaterra, las autoridades consideran que la afluencia de aficionados podría superar la registrada en los partidos anteriores del Mundial, por lo que el operativo busca prevenir nuevas emergencias sin afectar el ambiente de celebración que acompaña al torneo.