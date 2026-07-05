Jude Bellingham escribe su nombre junto al de Maradona en la historia del Estadio Azteca

La selección de Inglaterra consiguió este domingo el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo del 2026 al derrotar 3-2 a México en el estadio Azteca.

Ingleses y mexicanos protagonizaron uno de los mejores partidos del torneo, con un duelo intenso que mantuvo la incertidumbre hasta el pitazo final ante una afición que llenó el histórico escenario de la capital mexicana.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel tomó ventaja gracias a Jude Bellingham. El volante inglés marcó un doblete en los minutos 36 y 38, sorprendió a la defensa mexicana y complicó el panorama para el equipo anfitrión. Sin embargo, México reaccionó antes del descanso con un gol de Julián Quiñones al minuto 42.

En la segunda mitad, Inglaterra amplió la diferencia cuando Harry Kane convirtió un penalti al minuto 60 para colocar el 3-1. Aunque la anotación parecía sentenciar el encuentro, México mantuvo la presión frente a su afición.

La insistencia mexicana dio resultado al minuto 69, cuando Raúl Jiménez transformó otra pena máxima y acercó a los dirigidos por Javier Aguirre. Con el marcador 3-2, los locales buscaron el empate en los minutos finales, pero la defensa inglesa resistió los ataques para asegurar la clasificación.

Más allá del resultado, la actuación de Jude Bellingham marcó la noche. Con sus dos anotaciones, el mediocampista inglés ingresó en un selecto grupo de futbolistas que han conseguido un doblete en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo disputada en el estadio Azteca.

La lista histórica la integran Gerd Müller, con Alemania, en 1970 frente a Italia; Gary Lineker, con Inglaterra, en 1986 contra Paraguay; Diego Maradona, quien lo logró dos veces durante el Mundial de México 1986, ante Inglaterra y Bélgica, y ahora Jude Bellingham, que lo consiguió en el 2026 frente a México.

El dato adquiere una dimensión especial por la historia que une a Inglaterra con el estadio Azteca. En ese escenario, Maradona firmó en el Mundial de México 1986 dos de las acciones más recordadas de la historia de los mundiales: la célebre "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo", frente a Inglaterra. Cuatro décadas después, el inglés inscribe su nombre en la historia del estadio más emblemático del futbol mexicano y uno de los grandes estadio del mundo.

Con esta victoria, Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial del 2026, donde se enfrentará a Noruega el próximo 11 de julio en Miami. México, por su parte, quedó eliminado tras una destacada actuación en uno de los encuentros más atractivos del torneo.