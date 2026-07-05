EN VIVO | México vs. Inglaterra: sigue el minuto a minuto del histórico duelo en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca vuelve a ser el centro del fútbol mundial. México e Inglaterra se enfrentan este domingo en uno de los octavos de final más cargados de historia del Mundial 2026.

El duelo revive el recuerdo de 1986, cuando Diego Armando Maradona eliminó a Inglaterra con la Mano de Dios y el Gol del Siglo en el mismo escenario. Cuarenta años después, los Tres Leones regresan con la misión de dejar atrás esa herida.

México llega en gran momento bajo la dirección de Javier Aguirre. El Tri suma cuatro victorias en cuatro partidos, no ha recibido goles y combina solidez defensiva con velocidad en ataque, impulsado por el buen nivel de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Inglaterra liderado por Harry Kane, en cambio, llega con dudas tras sufrir para eliminar a la RD del Congo. El equipo de Thomas Tuchel necesita elevar su nivel si quiere superar a un México fortalecido por su afición y por la altitud del Azteca, a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar.

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