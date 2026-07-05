¿Cuántos goles lleva Erling Haaland en el Mundial 2026? Así está la pelea por la Bota de Oro

Los vikingos de Noruega vencieron a la pentacampeona del mundo, Brasil, con un doblete de Erling Haaland y avanzaron a los cuartos de final, donde esperan al ganador del duelo entre México e Inglaterra.

Haaland anotó a los minutos 79 y 90. La Verdeamarela descontó desde el punto penal por medio de Neymar Jr.

Ståle Solbakken, seleccionador de Noruega, afirmó que este ha sido "el día más importante en la historia del fútbol noruego" tras la victoria contra Brasil.

"Nuestro portero (Ørjan Nyland) ha hecho paradones y, obviamente, teníamos a Erling (Haaland)", añadió.

El delantero noruego no tuvo una participación destacada durante la mayor parte del partido, pero en los minutos finales demostró por qué es uno de los mejores goleadores del mundo.

Con su doblete, Haaland suma, hasta el momento, siete goles en el Mundial 2026.

Tras el partido contra Brasil, la disputa por la Bota de Oro se intensificó entre el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé y Haaland, quienes igualan en anotaciones, aunque Messi aún tiene un partido menos.

Detrás de ellos aparecen el inglés Harry Kane, con cinco goles, y el también francés Ousmane Dembélé, con cuatro.

Los goles de Haaland se distribuyen de la siguiente manera:

Doblete contra Irak

Doblete ante Senegal

No jugó en la tercera jornada de la fase de grupos contra Francia

Un gol contra Costa de Marfil en los dieciseisavos de final

Doblete ante Brasil en los octavos de final

"Ha estado muy activo en los balones largos. La verdad es que hemos estado en nuestra mejor versión en muchas fases del juego. Tenemos que dar nuestra mejor versión y, si lo hacemos, podemos ganarle a cualquiera", dijo el seleccionador de Noruega.

La victoria de Noruega en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, también significó la despedida de Neymar, máximo goleador de la selección brasileña, de la Canarinha, tras la derrota contra Noruega.