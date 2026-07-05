Más fracasos que glorias: el balance de Brasil en sus últimos cinco Mundiales

Brasil dijo adiós al Mundial 2026 en los octavos de final tras caer 2-1 ante Noruega con un doblete de Erling Haaland. La eliminación en Nueva Jersey representa uno de los golpes más duros para la Canarinha en las últimas décadas.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llegó al torneo como uno de los grandes favoritos al título, pero volvió a quedarse lejos de la pelea por el campeonato. Además, la eliminación podría marcar la última participación mundialista de Neymar con la selección brasileña.

La derrota también confirma una preocupante tendencia para Brasil. Desde que conquistó su quinto Mundial en 2002, la pentacampeona no ha vuelto a disputar una final y ha encadenado eliminaciones prematuras en cada edición del torneo.

El patrón se ha repetido en los últimos cinco Mundiales: cayó ante Holanda en 2010, sufrió el histórico 7-1 frente a Alemania en 2014, fue eliminada por Bélgica en 2018, por Croacia en 2022 y ahora por Noruega en 2026, su eliminación más temprana desde entonces.

El balance de Brasil en sus últimos cinco Mundiales

Alemania 2006: Eliminada en cuartos ante Francia

Eliminada en cuartos ante Francia Sudáfrica 2010: Eliminada en cuartos ante Holanda

Eliminada en cuartos ante Holanda Brasil 2014: Eliminada en semifinales ante Alemania

Eliminada en semifinales ante Alemania Rusia 2018: Eliminada en cuartos ante Bélgica

Eliminada en cuartos ante Bélgica Qatar 2022: Eliminada en cuartos ante Croacia

Eliminada en cuartos ante Croacia 2026: Eliminada en octavos ante Noruega

Neymar de Brasil llora este domingo, al final de un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzman).

La derrota también dejó preguntas sobre el futuro inmediato de Brasil. La Canarinha dispuso de dos penales ante Noruega: Bruno Guimarães falló el primero y Neymar convirtió el segundo, aunque el descuento llegó demasiado tarde para evitar la eliminación.

La eliminación vuelve a dejar la misma incógnita que persigue a Brasil desde 2002: cuándo conquistará su sexta Copa del Mundo. Mientras la generación de Vinícius, Rodrygo y Endrick aún tiene margen para intentarlo, el Mundial 2026 podría haber sido la última participación de Neymar con la Canarinha.