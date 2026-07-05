VIDEO | El penal fallado por Guimarães desató el debate en Brasil: ¿por qué no cobró Vinícius?

El penal fallado por Bruno Guimarães al minuto 13 ante Noruega se convirtió en uno de los momentos más debatidos de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026. La acción cambió el rumbo de un partido que terminó con la sorpresiva derrota de la Canarinha.

La decisión llamó la atención porque el encargado de ejecutar fue Guimarães y no Vinícius Júnior, habitual cobrador de penales tanto en el Real Madrid como en la selección brasileña. Nyland adivinó el disparo y evitó el primer gol del encuentro.

La jugada desató un intenso debate entre los aficionados brasileños, quienes cuestionaron por qué Vinícius no asumió la responsabilidad en un partido de tanta importancia. Hasta ahora, el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti no ha dado una explicación oficial.

🇧🇷 Bruno Guimaraes desaprovecha el penal y el marcador sigue 0-0. 🤦‍♂️pic.twitter.com/PAec4nT4dk — Alee (@ImAleeJeje) July 5, 2026

Todo apunta a que la elección respondió a un acuerdo previo entre los jugadores o a una decisión tomada desde el banquillo. La sorpresa fue mayor por el peso que tiene Vinícius como una de las principales figuras ofensivas de Brasil.

El fallo cobró mayor relevancia al final del encuentro, cuando Neymar convirtió un segundo penal para descontar 2-1, aunque la reacción no fue suficiente. La gran incógnita permanece: si Vinícius estaba disponible y es el lanzador habitual, ¿por qué no ejecutó el penal que pudo cambiar el destino de Brasil?