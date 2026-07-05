EN VIVO | Brasil vs. Noruega: sigue el minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Brasil y Noruega disputan este domingo uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido reunirá a dos figuras determinantes del torneo: Vinícius Junior y Erling Haaland.

La Canarinha llega como una de las favoritas al título bajo la dirección de Carlo Ancelotti, aunque afronta el duelo con la baja de Paquetá y con Raphinha recién recuperado de una lesión.

El antecedente favorece a Noruega, que nunca ha perdido ante Brasil en cuatro enfrentamientos previos. Ese dato aumenta la presión sobre el equipo brasileño, que sufrió más de lo esperado para superar a Japón en dieciseisavos.

Noruega llega con confianza tras una fase sólida y con Haaland en gran momento. El equipo de Stale Solbakken propone un juego valiente y buscará complicar a Brasil en uno de los cruces más abiertos del Mundial.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: