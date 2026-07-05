¿Cuántos años lleva Brasil sin eliminar a una selección europea en un Mundial?

Brasil afronta el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega con un desafío que va más allá de la clasificación a los cuartos de final.

La selección brasileña no elimina a un rival europeo en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo desde el 30 de junio de 2002, cuando derrotó 2-0 a Alemania en la final disputada en Yokohama para conquistar su quinto título mundial.

Desde entonces han transcurrido 24 años sin que la Canarinha consiga superar a una selección de la UEFA en un cruce de eliminación directa.

Una racha que se mantiene desde 2006

Tras el título obtenido en Corea-Japón, Brasil acumuló una serie de eliminaciones frente a selecciones europeas.

En Alemania 2006 cayó 1-0 ante Francia en los cuartos de final; en Sudáfrica 2010 perdió 2-1 frente a los Países Bajos; en Brasil 2014 fue eliminado por Alemania con el histórico 7-1 en semifinales y posteriormente cayó 3-0 ante los neerlandeses en el partido por el tercer lugar.

La tendencia continuó en Rusia 2018, con la derrota 2-1 frente a Bélgica en cuartos de final, y en Catar 2022, cuando Croacia eliminó al conjunto sudamericano en la tanda de penales tras empatar 1-1.

#OJOALDATO - Brasil 🇧🇷 ha superado todas sus eliminatorias en la Copa del Mundo contra rivales NO europeos desde 1994, pero no elimina a una selección UEFA desde que fuera campeón en 2002, ante Alemania 🇩🇪. Hoy se enfrenta a Noruega 🇳🇴 y puede establecer un registro SIN… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 5, 2026

Un récord que puede ampliarse

De acuerdo con los registros del estadígrafo español Alexis Martín-Tamayo, MisterChip, Brasil comparte actualmente con Suiza la mayor cantidad de eliminaciones consecutivas frente a selecciones de una misma confederación en fases de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Si Noruega elimina a la Canarinha, Brasil quedará en solitario con siete eliminaciones consecutivas frente a equipos europeos, una racha inédita para el cinco veces campeón del mundo.

Brasil enfrenta el mar bravo en los Octavos de Final 🌊🇧🇷



El desafío es ante Noruega por la Copa del Mundo ⚔️🇳🇴 pic.twitter.com/KTrFA4Zc6O — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 5, 2026

El reto ante Noruega

El partido también representa una oportunidad para romper esa tendencia.

Brasil llega al duelo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, el primer seleccionador extranjero de la Canarinha en varias décadas, y con una plantilla integrada en su mayoría por futbolistas que compiten en las principales ligas de Europa.

Frente a ellos estará Noruega, liderada por Erling Haaland, que buscará ampliar una de las estadísticas más adversas para la selección brasileña en las últimas dos décadas.