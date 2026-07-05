¿64 equipos en el Mundial 2030? Todo lo que se sabe sobre el torneo del centenario

El Mundial 2030 promete ser el evento más ambicioso en la historia del fútbol. La edición del centenario de la Copa del Mundo se disputará en seis países de tres continentes, un formato sin precedentes para el torneo.

España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales y albergarán la mayor parte de la fase de grupos, además de todas las rondas decisivas. Entre los escenarios más emblemáticos destacan el Santiago Bernabéu, el Camp Nou, el Estadio da Luz y el nuevo Hassan II de Casablanca.

Como homenaje al primer Mundial de 1930, Uruguay acogerá uno de los partidos inaugurales en el Estadio Centenario de Montevideo. Argentina y Paraguay también recibirán un encuentro antes de que el torneo se traslade definitivamente a Europa y África.

La distribución de las sedes busca conmemorar los 100 años de la Copa del Mundo y convertir al Mundial 2030 en una edición histórica, con un recorrido que unirá tres continentes y seis países anfitriones.

¿48 o 64 equipos?

Al ser países organizadores, España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación al Mundial 2030 sin disputar las eliminatorias. Las tres selecciones sudamericanas obtienen el boleto por ser anfitrionas de los partidos inaugurales del centenario.

La FIFA mantiene, por ahora, el formato de 48 selecciones estrenado en el Mundial 2026. Sin embargo, la CONMEBOL propuso ampliar el torneo a 64 equipos por el centenario, una iniciativa que aún está en análisis.

¿Qué pasa con los cupos de CONMEBOL?

Con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados como anfitriones el resto de las selecciones sudamericanas competirían por los cupos disponibles de la confederación. Según diversas informaciones la CONMEBOL pelearía por mantener sus seis cupos directos y uno a repechaje sin contar a los anfitriones, lo que dejaría a Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile compitiendo por esas plazas con ventaja importante frente al repechaje.

El desafío logístico

La distancia entre las sedes es uno de los principales puntos de debate. Trasladar selecciones entre Sudamérica, Europa y África en una misma competencia plantea desafíos inéditos que la FIFA deberá resolver con una planificación muy detallada del calendario de partidos. Nunca antes una Copa del Mundo había sido organizada por seis países en tres continentes distintos.