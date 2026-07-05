Cabo Verde regresa como héroe y recibe una fiesta nacional tras su histórico Mundial

Fútbol Internacional

Cabo Verde regresa como héroe y recibe una fiesta nacional tras su histórico Mundial

Miles de aficionados recibieron en Praia a la selección de Cabo Verde tras su histórica participación en el Mundial 2026, en una jornada que coincidió con el 51.º aniversario de la independencia del país.

|

time-clock

Cidade da Praia (Cabo Verde), 05/07/2026.- Cape Verde national soccer team goalkeeper Vozinha greets fans as he arrives with his team at Cidade da Praia Airport after leaving the FIFA World Cup 2026 with a defeat against Argentina, Cidade da Praia, Cape Verde, 05 July 2026. (Mundial de Fútbol, Cabo Verde) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

El guardameta de la selección de fútbol de Cabo Verde, Vozinha, saluda a los aficionados a su llegada al Aeropuerto Internacional de Praia tras concluir su participación en el Mundial de la FIFA 2026, Praia, Cabo Verde, 5 de julio de 2026. Foto Prensa Libre: EFE.

La selección de Cabo Verde recibió este domingo 5 de julio un recibimiento multitudinario en Praia, después de completar la mejor participación de su historia en una Copa Mundial de la FIFA.

Miles de aficionados acompañaron la llegada de los Tiburones Azules al Aeropuerto Internacional Nelson Mandela, donde comenzó una caravana organizada por la Federación Caboverdiana de Fútbol que recorrió distintos sectores de la capital hasta Quebra Canela.

La bienvenida coincidió con las celebraciones oficiales por el 51.º aniversario de la independencia de Cabo Verde, lo que convirtió la jornada en una doble fiesta para el país.

LECTURAS RELACIONADAS

MIAMI (United States), 03/07/2026.- Sidny Lopes Cabral of Cape Verde scores the 2-2 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, Florida, USA, 03 July 2026. (Cabo Verde) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

VIDEO | De Vozinha a Sidny Lopes Cabral: la secuencia de más de 11 pases con la que Cabo Verde silenció a Argentina

chevron-right
MIAMI, FLORIDA, USA. July 3rd: Players of Cape Verde (Vozinha and Cabral) are seen during the Round of 32 match between Argentina and Cape Verde at the FIFA World Cup 2026 at Miami Stadium in Miami, Florida, USA. (PHOTO BY STRAFFON IMAGES/ANDREA VILCHEZ/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE).

"Caímos de pie": Vozinha resume el orgullo de Cabo Verde tras caer ante Argentina

chevron-right

Las actividades incluyeron actos oficiales en la Asamblea Nacional y el Palacio Presidencial, donde las autoridades reconocieron el desempeño del equipo y destacaron el impacto que tuvo su participación mundialista para la imagen internacional del archipiélago y de la comunidad caboverdiana residente en el extranjero.

En el plano deportivo, Cabo Verde firmó una de las campañas más destacadas entre las selecciones debutantes en una Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Pedro Leitão Brito superó invicto la fase de grupos con empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita, y posteriormente llevó a Argentina hasta la prórroga en los dieciseisavos de final, antes de caer 3-2 en Miami.

La actuación del equipo también consolidó al guardameta y capitán Vozinha, de 40 años, como uno de los futbolistas más destacados del torneo y uno de los símbolos de una selección que compitió de igual a igual frente al vigente campeón del mundo.

Aunque la aventura mundialista terminó en la primera ronda de eliminación directa, el recibimiento en Praia confirmó que, para Cabo Verde, el resultado trascendió el marcador: la primera participación del país en una Copa del Mundo quedó instalada como uno de los mayores logros deportivos de su historia.

Aficionados de la selección de fútbol de Cabo Verde reciben al equipo en el Aeropuerto Internacional de Praia tras concluir su participación en el Mundial de la FIFA 2026, Praia, Cabo Verde, 5 de julio de 2026. Foto Prensa Libre: EFE.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

ARCHIVADO EN:

Cabo Verde Copa del Mundo 2026 Futbol Internacional Josimar Dias ‘Vozinha’ Mundial 2026 Selección de Argentina Selección de Cabo Verde Vozinha 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM