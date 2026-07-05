Cabo Verde regresa como héroe y recibe una fiesta nacional tras su histórico Mundial

La selección de Cabo Verde recibió este domingo 5 de julio un recibimiento multitudinario en Praia, después de completar la mejor participación de su historia en una Copa Mundial de la FIFA.

Miles de aficionados acompañaron la llegada de los Tiburones Azules al Aeropuerto Internacional Nelson Mandela, donde comenzó una caravana organizada por la Federación Caboverdiana de Fútbol que recorrió distintos sectores de la capital hasta Quebra Canela.

La bienvenida coincidió con las celebraciones oficiales por el 51.º aniversario de la independencia de Cabo Verde, lo que convirtió la jornada en una doble fiesta para el país.

Las actividades incluyeron actos oficiales en la Asamblea Nacional y el Palacio Presidencial, donde las autoridades reconocieron el desempeño del equipo y destacaron el impacto que tuvo su participación mundialista para la imagen internacional del archipiélago y de la comunidad caboverdiana residente en el extranjero.

En el plano deportivo, Cabo Verde firmó una de las campañas más destacadas entre las selecciones debutantes en una Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Pedro Leitão Brito superó invicto la fase de grupos con empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita, y posteriormente llevó a Argentina hasta la prórroga en los dieciseisavos de final, antes de caer 3-2 en Miami.

La actuación del equipo también consolidó al guardameta y capitán Vozinha, de 40 años, como uno de los futbolistas más destacados del torneo y uno de los símbolos de una selección que compitió de igual a igual frente al vigente campeón del mundo.

Aunque la aventura mundialista terminó en la primera ronda de eliminación directa, el recibimiento en Praia confirmó que, para Cabo Verde, el resultado trascendió el marcador: la primera participación del país en una Copa del Mundo quedó instalada como uno de los mayores logros deportivos de su historia.