“Caímos de pie”: Vozinha resume el orgullo de Cabo Verde tras caer ante Argentina

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“Caímos de pie”: Vozinha resume el orgullo de Cabo Verde tras caer ante Argentina

Vozinha, capitán de Cabo Verde, consoló a sus compañeros tras la derrota 3-2 frente a Argentina y aseguró que la selección africana "cayó de pie" después de completar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.

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MIAMI, FLORIDA, USA. July 3rd: Players of Cape Verde (Vozinha and Cabral) are seen during the Round of 32 match between Argentina and Cape Verde at the FIFA World Cup 2026 at Miami Stadium in Miami, Florida, USA. (PHOTO BY STRAFFON IMAGES/ANDREA VILCHEZ/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE).

El guardameta de Cabo Verde, Vozinha, levanta a su compañero Cabral durante el partido de dieciseisavos de final ante Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio de Miami, Florida, EE. UU. Foto Prensa Libre: Straffon Images.

Cuando terminó el partido en Miami, varios jugadores de Cabo Verde quedaron tendidos sobre el césped. La derrota 3-2 ante Argentina, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, había puesto fin a una participación histórica para la selección africana.

En medio de esa escena, Vozinha, capitán y guardameta del equipo, se acercó a sus compañeros para levantarlos y consolarlos. El gesto reflejó el sentimiento de una selección que quedó eliminada, pero que se despidió después de competir de igual a igual frente a la vigente campeona del mundo.

"La Copa del Mundo significa mucho para nosotros porque era algo que ya merecíamos desde hace tiempo. Conseguimos la clasificación y logramos cumplir un sueño. Un sueño no solo mío y de la selección, sino de todo el pueblo caboverdiano", afirmó Vozinha tras el encuentro.

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El arquero, de 40 años, destacó el recorrido de Cabo Verde, que en su primera participación mundialista superó invicta la fase de grupos y enfrentó a España, Uruguay y Argentina.

"Estar aquí, competir y luchar de igual a igual contra selecciones como Argentina, España y Uruguay nos deja el corazón lleno y muy orgullosos de lo que hemos hecho", señaló.

Vozinha reconoció la tristeza por la eliminación, aunque insistió en el valor de lo conseguido por el equipo dirigido por Pedro Leitão Brito.

"Obviamente estamos tristes por el resultado porque queríamos avanzar, pero sabíamos que teníamos a un rival muy difícil, el campeón del mundo. Quiero felicitar a toda la federación, al cuerpo técnico y a mis compañeros porque fueron increíbles. Caímos de pie. Estoy muy orgulloso del trabajo de todo el equipo", expresó.

El seleccionador Pedro Leitão Brito también destacó el esfuerzo de sus jugadores y recordó que Cabo Verde obligó a Argentina a disputar 120 minutos para conseguir la clasificación.

"Conseguimos empatar dos veces y eso demuestra el nivel. Hubo momentos en los que sentí que había posibilidades de ganar, especialmente en la prórroga", afirmó el técnico.

Leitão Brito aseguró que la actuación de su equipo quedará en la memoria del fútbol caboverdiano. "Lo que hemos hecho perdurará en la memoria. Hemos hecho historia para nuestro país", dijo.

Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 con una derrota, pero también con una de las historias más recordadas del torneo: la de una selección debutante que llevó al límite al campeón del mundo y que, al final, encontró en su capitán la imagen de un equipo que cayó de pie.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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