“Caímos de pie”: Vozinha resume el orgullo de Cabo Verde tras caer ante Argentina

Cuando terminó el partido en Miami, varios jugadores de Cabo Verde quedaron tendidos sobre el césped. La derrota 3-2 ante Argentina, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, había puesto fin a una participación histórica para la selección africana.

En medio de esa escena, Vozinha, capitán y guardameta del equipo, se acercó a sus compañeros para levantarlos y consolarlos. El gesto reflejó el sentimiento de una selección que quedó eliminada, pero que se despidió después de competir de igual a igual frente a la vigente campeona del mundo.

"La Copa del Mundo significa mucho para nosotros porque era algo que ya merecíamos desde hace tiempo. Conseguimos la clasificación y logramos cumplir un sueño. Un sueño no solo mío y de la selección, sino de todo el pueblo caboverdiano", afirmó Vozinha tras el encuentro.

El arquero, de 40 años, destacó el recorrido de Cabo Verde, que en su primera participación mundialista superó invicta la fase de grupos y enfrentó a España, Uruguay y Argentina.

"Estar aquí, competir y luchar de igual a igual contra selecciones como Argentina, España y Uruguay nos deja el corazón lleno y muy orgullosos de lo que hemos hecho", señaló.

Vozinha reconoció la tristeza por la eliminación, aunque insistió en el valor de lo conseguido por el equipo dirigido por Pedro Leitão Brito.

"Obviamente estamos tristes por el resultado porque queríamos avanzar, pero sabíamos que teníamos a un rival muy difícil, el campeón del mundo. Quiero felicitar a toda la federación, al cuerpo técnico y a mis compañeros porque fueron increíbles. Caímos de pie. Estoy muy orgulloso del trabajo de todo el equipo", expresó.

El seleccionador Pedro Leitão Brito también destacó el esfuerzo de sus jugadores y recordó que Cabo Verde obligó a Argentina a disputar 120 minutos para conseguir la clasificación.

"Conseguimos empatar dos veces y eso demuestra el nivel. Hubo momentos en los que sentí que había posibilidades de ganar, especialmente en la prórroga", afirmó el técnico.

Leitão Brito aseguró que la actuación de su equipo quedará en la memoria del fútbol caboverdiano. "Lo que hemos hecho perdurará en la memoria. Hemos hecho historia para nuestro país", dijo.

Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 con una derrota, pero también con una de las historias más recordadas del torneo: la de una selección debutante que llevó al límite al campeón del mundo y que, al final, encontró en su capitán la imagen de un equipo que cayó de pie.

💔⚽ ¡Se va con la cabeza en alto!



Hermoso mensaje de despedida de Vozinha, quien se retira dejando entrega, compromiso y mucho respeto dentro del campo. 🙌



Una etapa que termina, pero un legado que permanece para siempre en el fútbol. @VCNNoticiasmx#Fútbol #Vozinha… pic.twitter.com/mtKiaENnfe — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) July 4, 2026

Cap-Vert, chapeau. 👏



Cette image de Vozinha, relevant un à un ses coéquipiers, déçus, tristes, assommés par l’élimination, résume parfaitement ce qu’est le football.



Le Cap-Vert aura été l’une des plus belles surprises, l’une des grandes révélations et une véritable sensation… pic.twitter.com/7274movE4r — Patrice Bernier (@pbernier10) July 4, 2026