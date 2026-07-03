Mundial 2026 | Lionel Messi reconoce el sufrimiento de Argentina ante Cabo Verde: “Nadie regala nada”

Lionel Messi valoró la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 después de la victoria 3-2 sobre Cabo Verde, un partido que se resolvió en la prórroga y que exigió al campeón del mundo más de lo previsto.

En la zona mixta, el delantero del Inter Miami reconoció que Argentina esperaba un encuentro complicado ante una selección que ya había competido con buenos resultados frente a rivales de mayor tradición.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España ni con Uruguay", afirmó Messi.

El capitán argentino admitió que el primer gol no permitió a la Albiceleste controlar el desarrollo del partido como esperaba. "Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a partir de ahí íbamos a poder encontrar nuestro juego y estábamos tranquilos, y fue todo lo contrario", señaló.

Según Messi, Argentina perdió intensidad después de ponerse en ventaja y permitió que Cabo Verde creciera en el partido. "Por ahí no perdimos la pelota, pero nos metimos un poco más atrás y no pudimos presionar bien. Ellos golpearon con su arma", explicó.

El rosarino también se refirió a la exigencia de la fase de eliminación directa. "Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, sabíamos que no iba a ser para nada fácil", dijo.

🚨الأسطورة ميسي:



"بصراحة، كنا نعلم مسبقًا أن المباراة ستكون صعبة جدًا. وليس من قبيل الصدفة أن هذا المنتخب لم يخسر أمام إسبانيا أو أوروغواي.



نجحنا في تحقيق الأصعب بتسجيل الهدف الأول، واعتقدنا أن ذلك سيساعدنا على فرض أسلوب لعبنا واللعب بهدوء أكبر، لكن حدث العكس تمامًا.



فقدنا… pic.twitter.com/dscYsvG9u0 — Messi World (@M10GOAT) July 4, 2026

Messi consideró que el Mundial 2026 ha mostrado una mayor paridad entre las selecciones. "Esto es lo que te marca este Mundial en especial: que está muy igualado, muy complicado, que todos los partidos van a ser dificilísimos", añadió.

Sobre el esfuerzo realizado ante Cabo Verde, el capitán fue directo. "Hoy hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien o jugando mal", expresó.

Pese a las dificultades, Messi prefirió enfocar el análisis en la siguiente ronda. "Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar sacar cosas positivas del partido de hoy. Más allá del pase, creo que las hay, porque hicimos cosas buenas. Y hay que corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas también", concluyó.

Argentina avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto, después de una victoria que dejó en evidencia la resistencia de Cabo Verde y la exigencia del cuadro de eliminación directa.