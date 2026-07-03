Cabo Verde: cuántos habitantes tiene y qué idioma habla el país que le hizo frente a Argentina

Cabo Verde es, sin duda, para muchos aficionados al futbol, el país revelación de este Mundial 2026 y, a pesar de ser eliminado este 3 de julio por Argentina, dejó una actuación histórica durante el torneo.

Los "Tiburones Azules" sorprendieron a propios y extraños durante la Copa del Mundo, no solo por hacerle frente a la vigente campeona del mundo en un partido que se fue a los tiempos extras, sino por su desempeño en la fase de grupos.

La selección cerró la fase de grupos sin conocer la derrota. Empató contra otros países campeones del mundo, como España y Uruguay, y solo encajó tres goles en esta competición, todos en el partido contra la Albiceleste.

Tras esta histórica participación mundialista —hay que recordar que es la primera aparición de Cabo Verde en un Mundial—, el país ha despertado la curiosidad de muchas personas, principalmente sobre dónde se ubica, cuántos habitantes tiene y cuál es el idioma que se habla.

¿Dónde queda Cabo Verde?

Según el medio El Mundo, Cabo Verde está ubicado en el océano Atlántico, entre África y América, a unos 460 kilómetros de la costa de Senegal.

La extensión de Cabo Verde es de 4,033 kilómetros cuadrados y está conformado por diez islas de origen volcánico, informa el medio.

Su capital es Praia, la cual se encuentra en la isla de Santiago, la más grande, con más de 900 kilómetros cuadrados.

¿Cuántos habitantes tiene Cabo Verde?

La BBC explica que la población de Cabo Verde es de aproximadamente 500 mil habitantes.

Debido a que el turismo es su principal fuente de ingresos, además del comercio, el medio recalca que el país recibe 1.2 millones de personas al año, es decir, más del doble de su población.

¿Qué idioma hablan en Cabo Verde?

El Mundo señala que, debido a los vínculos históricos de Cabo Verde con Portugal, el idioma oficial es el portugués.

Cabo Verde era un archipiélago deshabitado hasta la llegada de los portugueses en 1460, cuando fue descubierto, según el medio, por Diogo Gomes.

Debido a su ubicación, se convirtió en un punto de conexión entre Europa, África y América. De hecho, El Mundo señala que entre los siglos XV y XVIII fue uno de los principales centros del comercio de esclavos.

¿Cuáles son las islas que conforman Cabo Verde?

El Mundo señala que las diez islas que conforman Cabo Verde se dividen en dos grupos.

El primero es el archipiélago de Barlavento, donde se encuentran las islas de:

Boa Vista

Sal

Santo Antão

Santa Luzia

São Nicolau

São Vicente

El segundo grupo corresponde al archipiélago de Sotavento y está conformado por:

Brava

Fogo

Maio

Santiago

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