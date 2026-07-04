“Nosotros también sabemos jugar sucio”: Mbappé sobre Paraguay tras la clasificación a cuartos de final

Kylian Mbappé fue una de las figuras de la victoria 1-0 de Francia sobre Paraguay y, tras el partido, respondió con firmeza a los cuestionamientos sobre el planteamiento defensivo de la Albirroja. El capitán francés aseguró que su selección estaba preparada para cualquier tipo de encuentro.

En la conferencia de prensa, el delantero del Real Madrid dejó una de las frases más comentadas de la jornada. "Pensaban que íbamos a venir a jugar con esmoquin", afirmó al referirse al estilo físico con el que se disputó el compromiso en Filadelfia.

Mbappé explicó que Francia tiene la capacidad de adaptarse a cualquier escenario y que no tiene inconveniente en responder a un partido de máxima intensidad. "Si tenemos que bajar al barro y meter las manos en la mierda las metemos. También sabemos jugar fútbol sucio", expresó.

El atacante concluyó que cada selección utiliza sus propias armas para competir y que lo único verdaderamente importante es conseguir la victoria. "Todo el mundo juega con sus armas, no hay buenas o malas. Solo hay una: ganar", sentenció.

El duelo ante Paraguay representó la prueba más exigente para Francia en lo que va del Mundial 2026. La Albirroja impuso un sólido planteamiento defensivo que neutralizó a los franceses durante gran parte del encuentro y solo cedió tras un penal señalado por el VAR.

El conjunto paraguayo, que venía de eliminar a Alemania en la ronda anterior, volvió a demostrar que su orden táctico y su intensidad física pueden complicar incluso a los principales candidatos al título. El partido, además, se disputó bajo una sensación térmica cercana a los 40 grados en Filadelfia.

La victoria permitió a Francia sellar su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos en uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda del Mundial 2026.

Mbappé llegará a ese compromiso en un gran momento de forma. Con cuatro goles en el torneo, el capitán francés se mantiene en la pelea por el liderato de goleo junto a Lionel Messi, Erling Haaland y Vinícius Júnior.