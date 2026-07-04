“El chinchón” de Messi: así fue la jugada que causó el golpe al capitán de Argentina

Lionel Messi terminó el partido de los dieciseisavos de final ante Cabo Verde con un llamativo hematoma en la frente, imagen que rápidamente se volvió viral tras la clasificación de Argentina. Aunque el golpe generó preocupación entre los aficionados, el capitán albiceleste pudo continuar en el encuentro.

El incidente ocurrió al minuto 93, cuando el marcador estaba 1-1 y el partido aún no llegaba a la prórroga. Messi recibió el balón por la banda derecha y encaró hacia el área en busca del gol del triunfo.

En la acción, el caboverdiano Deroy Duarte lo derribó con una zancadilla desde atrás. Al caer, la cabeza del delantero argentino impactó contra la rodilla del mediocampista João Paulo, lo que le provocó un visible hematoma que permaneció durante el resto del partido y en las entrevistas posteriores.

Pese al fuerte golpe, Messi no necesitó atención de gravedad y permaneció en el terreno de juego hasta el final del encuentro. El capitán fue determinante en la remontada de la Albiceleste, que se impuso 3-2 para asegurar su clasificación a los octavos de final y mantener vivo el sueño de conquistar el Mundial 2026.

Jugada en la que Lionel Messi cae y golpea su cabeza con la rodilla del jugador de Cabo Verde João Paulo. (Foto Prensa Libre: RS).

Pese al golpe en la frente, Lionel Messi continuó en el campo y mantuvo su influencia en el juego. En el minuto 111 de la prórroga ejecutó un tiro de esquina preciso que encontró la cabeza de Cristian "Cuti" Romero, autor del gol del 3-2 que aseguró la clasificación de Argentina.

Al finalizar el encuentro, el capitán albiceleste reconoció la dificultad del compromiso ante Cabo Verde. "Hoy sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que este equipo no había perdido contra España, contra Uruguay", afirmó en la zona mixta.

Messi también explicó que la clave estuvo en abrir el marcador. "Lo más difícil era encontrar el primer gol", señaló, al tiempo que admitió que Argentina perdió el control del balón y dejó de presionar con intensidad en varios pasajes del encuentro, lo que permitió a Cabo Verde convertirse en un rival muy exigente.