EN VIVO | Francia vs. Paraguay: sigue el minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Francia y Paraguay se enfrentarán este sábado por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo con antecedentes históricos. Ambas selecciones volverán a cruzarse en una eliminatoria mundialista 28 años después del recordado partido de Francia 1998.

La selección francesa llega como una de las principales favoritas al título tras una campaña impecable, con triunfos sobre Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos, además de eliminar a Suecia con un contundente 3-0 en los dieciseisavos de final.

El poder ofensivo de los franceses, liderado por Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, ha sido uno de los más destacados del torneo gracias a su capacidad para generar peligro en cada ataque.

Paraguay, por su parte, se ha convertido en una de las revelaciones del Mundial. Tras clasificarse como uno de los mejores terceros, eliminó a Alemania en la tanda de penales y buscará dar otro golpe histórico apoyado en su solidez defensiva y el talento de figuras como Orlando Gill, Andrés Cubas, Miguel Almirón y Julio Enciso.

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