EN VIVO | Francia vs. Paraguay: sigue el minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

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EN VIVO | Francia vs. Paraguay: sigue el minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Los Bleus llegan como uno de los favoritos al título tras mientras que la Albirroja busca repetir la hazaña que protagonizó ante Alemania en dieciseisavos en un duelo que evoca el histórico enfrentamiento de Francia 1998.

Alejandra Soto

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EAST RUTHERFORD (United States), 30/06/2026.- (L-R) Ousmane Dembele, Jules Kounde, Bradley Barcola, and Kylian Mbappe of France warm up ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match France against Sweden, in East Rutherford, New Jersey, USA, 30 June 2026. (Francia, Suecia) EFE/EPA/SHAWN THEW

Francia y Paraguay se enfrentarán este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo con antecedentes históricos. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/SHAWN THEW9.

Francia y Paraguay se enfrentarán este sábado por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo con antecedentes históricos. Ambas selecciones volverán a cruzarse en una eliminatoria mundialista 28 años después del recordado partido de Francia 1998.

La selección francesa llega como una de las principales favoritas al título tras una campaña impecable, con triunfos sobre Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos, además de eliminar a Suecia con un contundente 3-0 en los dieciseisavos de final.

El poder ofensivo de los franceses, liderado por Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, ha sido uno de los más destacados del torneo gracias a su capacidad para generar peligro en cada ataque.

Paraguay, por su parte, se ha convertido en una de las revelaciones del Mundial. Tras clasificarse como uno de los mejores terceros, eliminó a Alemania en la tanda de penales y buscará dar otro golpe histórico apoyado en su solidez defensiva y el talento de figuras como Orlando Gill, Andrés Cubas, Miguel Almirón y Julio Enciso.

Sigue el minuto a minuto de este histórico encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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