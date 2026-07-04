Ancelotti revela cómo enfrentará Brasil a Haaland en los octavos del Mundial 2026

La selección de Brasil afina los últimos detalles para el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega, y su entrenador, Carlo Ancelotti, dejó claro que la Canarinha no preparará una estrategia exclusiva para neutralizar a la principal figura del conjunto escandinavo, Erling Haaland.

En conferencia de prensa previa al encuentro, que se disputará en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, el técnico italiano aseguró que sus defensores tienen la experiencia suficiente para enfrentar al delantero del Manchester City.

"No existe un plan anti-Haaland. No voy a explicarle cómo marcar a Haaland a Gabriel o a Marquinhos, que ya se han enfrentado a él muchas veces", expresó Ancelotti.

El seleccionador brasileño reconoció el peligro que representa el atacante noruego, quien acumula cinco goles en la Copa del Mundo, pero enfatizó que la preocupación de Brasil va más allá de un solo jugador.

Noruega, mucho más que Haaland

Ancelotti destacó que Noruega cuenta con una plantilla de gran calidad, encabezada también por Martin Ødegaard, además de atacantes como Alexander Sørloth y Antonio Nusa, futbolistas capaces de marcar diferencias en cualquier momento. "Noruega es un equipo difícil, bien equilibrado, con estructura y calidad. Tenemos que dar lo máximo para avanzar", señaló el estratega.

El entrenador admitió sentirse "preocupado y ansioso", una sensación habitual antes de partidos decisivos, aunque aseguró que el grupo llega con confianza tras superar la ronda anterior.

Pese a clasificarse para los octavos de final, Ancelotti considera que Brasil todavía tiene margen de mejora en el torneo y que el equipo aún no ha alcanzado su máximo nivel futbolístico. "Todavía podemos mejorar nuestra calidad de juego y tener mayor consistencia", afirmó.

🗣️ Carlo Ancelotti: "El equipo no está en su mejor momento. No tengo por qué explicar cómo marcar a Haaland"



🇧🇷 El técnico del @CBF_Futebol sobre el nivel de juego del equipo antes de enfrentarse a Noruega



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La duda de Paquetá

Otro de los asuntos abordados por Ancelotti fue la ausencia del mediocampista Lucas Paquetá, quien no estará disponible por lesión. El técnico evitó revelar quién ocupará su lugar en la alineación titular, aunque los principales candidatos son Danilo Santos y Gabriel Martinelli.

La decisión, según explicó, dependerá del planteamiento táctico que busque para enfrentar a una selección noruega que combina potencia física con talento ofensivo.

Con Haaland como principal amenaza, pero con una Noruega cargada de recursos, Brasil buscará imponer su jerarquía para seguir avanzando en la lucha por conquistar el sexto título mundial de su historia.