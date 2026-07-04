Michael Olise persigue el récord de Pelé y busca superar la marca de Maradona en un Mundial

El partido entre Francia y Paraguay, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no solo pondrá en juego un boleto a los cuartos de final. También puede convertirse en una jornada histórica para Michael Olise, el extremo derecho de 24 años, nacido en Inglaterra el 12 de diciembre de 2001, pero nacionalizado francés.

El atacante francés llega al encuentro con cinco asistencias, la mejor marca del Mundial 2026 y un registro que lo sitúa entre los mejores asistentes en la historia de la Copa del Mundo.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la FIFA, únicamente Pierre Littbarski (Alemania Federal, 1982), Robert Gadocha (Polonia, 1974), Thomas Hässler (Alemania, 1994) y Diego Armando Maradona (Argentina, 1986) alcanzaron cinco asistencias en una misma edición del torneo.

Por delante de todos ellos permanece Pelé, quien repartió seis asistencias en el Mundial de México 1970, una marca que continúa siendo la mejor registrada en una sola Copa del Mundo.

A un pase de gol de la historia

Si Olise asiste a un compañero frente a Paraguay, igualará el récord de Pelé y compartirá el primer lugar histórico de esta clasificación.

En caso de firmar dos asistencias durante el encuentro, el futbolista francés establecerá un nuevo récord con siete pases de gol en una misma edición mundialista.

El jugador del Bayern Múnich se ha consolidado como el principal generador de juego de Francia en este Mundial, donde combina cinco asistencias con un destacado rendimiento ofensivo que ha convertido al conjunto dirigido por Didier Deschamps en uno de los candidatos al título.

así se llevó la copa del mundo del 86 el Diego pic.twitter.com/8DXafIcWNT — DIEGO (@DiegoArchives) July 4, 2026

Un récord que ha resistido más de medio siglo

La marca de Pelé permanece vigente desde hace 56 años, pese a que por los Mundiales han pasado algunos de los mejores creadores de juego de la historia.

Ni Maradona, ni Littbarski, ni Hässler, ni Gadocha lograron superar las seis asistencias del brasileño en una misma edición.

Ahora, con al menos cuatro partidos por disputar si Francia alcanza la final, Michael Olise tendrá la oportunidad de convertirse en el primer futbolista que iguale o supere ese histórico registro desde México 1970.