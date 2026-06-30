Michael Olise deslumbra con dos asistencias y una chilena que rozó el gol en el Mundial 2026

El extremo del Bayern Múnich firmó una actuación sobresaliente en la victoria de Francia sobre Suecia. Dio dos asistencias (sumó cinco en el Mundial 2026), protagonizó una espectacular chilena que se estrelló en el poste y confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera en la Copa del Mundo 2026.

En una tarde en la que Francia selló con autoridad su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, Michael Olise fue el gran protagonista del ataque de los dirigidos por Didier Deschamps. El extremo de 24 años brilló con dos asistencias, desequilibró constantemente por la banda derecha y fue el principal generador de peligro en el triunfo por 3-0 sobre Suecia.

Desde los primeros minutos, Olise mostró una versión inspirada. Su presencia en el tridente ofensivo junto a Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé transformó el ataque de Les Bleus. Su manejo del balón, visión de juego y capacidad para superar rivales en el uno contra uno fueron determinantes para romper el orden defensivo sueco.

El momento más espectacular del partido llegó en la primera mitad. Olise ensayó una chilena impecable que superó al portero sueco, pero terminó estrellándose en el poste izquierdo. La acción, que de haber terminado en gol habría sido una de las mejores anotaciones del torneo, se volvió viral de inmediato y fue destacada por aficionados, analistas y medios internacionales como una de las imágenes más espectaculares del Mundial 2026.

Olise aurait pu marquer le but du tournoi pic.twitter.com/vlc7NTTWuL — ً (@Veryweirdboy) June 30, 2026

Más allá de ese brillante intento, el futbolista del Bayern Múnich fue decisivo por su capacidad para asociarse con sus compañeros. Sus pases filtrados y cambios de ritmo desarticularon constantemente a la defensa sueca, especialmente en su conexión con Kylian Mbappé, quien aprovechó dos asistencias del extremo para firmar un doblete y convertirse en el máximo goleador de las fases eliminatorias de la historia de los Mundiales.

La actuación de Olise también fue ampliamente elogiada en las redes sociales. El estadístico español Alexis Martín-Tamayo, conocido como MisterChip, destacó el nivel del atacante francés y lo señaló como uno de los futbolistas más determinantes del encuentro, en una noche en la que Francia mostró una de sus versiones más convincentes del campeonato.

4 - Nombre d'assists avec la 🇫🇷 lors d'une même édition de la Coupe du Monde depuis 1966 :



Michael Olise 4⃣ en 2026

Antoine Griezmann 3⃣ en 2022

Youri Djorkaeff 3⃣ en 1998

Dominique Rocheteau 3⃣ en 1986

Jean Tigana 3⃣ en 1982



Caviar. pic.twitter.com/HlmPS865Wp — OptaJean (@OptaJean) June 30, 2026

Con esta exhibición, Olise confirma que se ha convertido en una de las grandes revelaciones ofensivas de Francia en el Mundial 2026. Su capacidad para combinar velocidad, creatividad, desborde y precisión en el último pase le ha permitido destacar incluso en un equipo repleto de figuras internacionales.

Además de sus dos asistencias frente a Suecia, Olise ya suma tres pases de gol en el Mundial 2026 y se consolida como el principal generador de juego de la selección francesa. Su entendimiento con Mbappé y Dembélé ha dado forma a uno de los ataques más peligrosos y productivos del torneo.

Francia ya está en los octavos de final y, con un Mbappé goleador y un Olise en estado de gracia, los dirigidos por Didier Deschamps refuerzan su candidatura para pelear nuevamente por el título mundial.