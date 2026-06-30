Mbappé hace historia y Francia avanza con autoridad tras derrotar a Suecia en el Mundial 2026

Francia ganó, gustó y goleó 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El conjunto galo fue superior durante los 90 minutos. Desde el inicio impuso condiciones, dominó la posesión del balón y marcó el ritmo del juego ante una selección sueca que nunca encontró la fórmula para responder.

El equipo francés exhibió su poder ofensivo y su solidez colectiva, con lo que confirmó por qué figura entre los principales favoritos al título. Con transiciones rápidas, presión alta y contundencia, prácticamente no dio opciones a su rival.

La gran figura del encuentro volvió a ser Kylian Mbappé, quien atraviesa un gran momento y convierte la Copa del Mundo en su escenario ideal. El delantero marcó un doblete y llegó a seis goles en el torneo. Su primer tanto fue al minuto 45, tras una brillante acción individual en la que dejó atrás a varios defensores antes de vencer al arquero sueco con un potente remate.

En la segunda mitad, Francia mantuvo el dominio y amplió la ventaja al minuto 53 por medio de Bradley Barcola, quien definió con precisión después de una destacada jugada colectiva. El tercer gol llegó al 75, nuevamente por conducto de Mbappé, quien selló el triunfo con una definición cruzada.

Con estas anotaciones, Mbappé alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, distribuidos en tres ediciones, y consolidó su condición de uno de los grandes referentes del futbol mundial. Además, se convirtió en el máximo goleador en partidos de eliminación directa de los Mundiales, con nueve tantos, al superar a Ronaldo Nazário y Leônidas da Silva.

Francia avanzó con autoridad y ahora se prepara para enfrentar a Paraguay en la siguiente ronda. Con Mbappé en gran nivel y un equipo sólido en todas sus líneas, el conjunto galo se confirma como uno de los principales candidatos al título.