El “remo noruego”: la celebración viral que marcó el pase de Noruega a octavos del Mundial 2026

Cuando el partido parecía condenado al tiempo extra, apareció el de siempre. Erling Haaland, casi en su única intervención clara del encuentro, anotó el gol decisivo al minuto 86 para darle a Noruega una sufrida victoria sobre Costa de Marfil y sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Brasil.

El delantero del Manchester City volvió a demostrar su instinto goleador. Había pasado prácticamente desapercibido durante todo el partido, bien controlado por la defensa marfileña, pero bastó un pase preciso de Patrick Berg para que el "9" empujara el balón a la red y definiera el encuentro.

El duelo entre europeos y africanos dejo un gran encuentro de mucha lucha dentro del terreno de juego donde Noruega intentó controlar el balón en la primera mitad, como lo planteó el técnico Ståle Solbakken, pero nunca logró conectar con Haaland, atrapado por la marca rival.

Costa de Marfil, por su parte, mostró mayor dinamismo en ataque. Con Franck Kessié como referente en el mediocampo y Yan Diomandé por la banda izquierda, generó peligro de forma constante, aunque careció de contundencia frente al arco.

Noruega abrió el marcador al minuto 39 gracias a Antonio Nusa, quien marcó un gol con una destacada acción individual. Sin embargo, el conjunto africano reaccionó en la segunda mitad con otra gran definición, esta vez de Amad Diallo al minuto 75, para empatar el encuentro con un disparo cruzado. Todo apuntaba a que el partido se definiría en el tiempo extra, hasta que apareció Haaland.

La celebración del "remo", símbolo de identidad Vikinga

Más allá del triunfo, la celebración colectiva de Noruega volvió a llamar la atención. Tras el pitazo final, los jugadores se reunieron frente a su afición y realizaron el ya característico gesto del "remo", una coreografía sincronizada en la que simulan remar juntos, como si compartieran la misma embarcación.

La celebración se ha convertido en el sello del equipo nórdico y simboliza la unidad, el esfuerzo colectivo y un objetivo compartido. Cada jugador mueve los brazos al mismo ritmo, como muestra de que el éxito depende del trabajo del grupo y no únicamente de las individualidades. La imagen mostró a un equipo unido frente a su afición, remando al unísono tras asegurar el pase a la siguiente ronda.

ugadores de Noruega celebran este martes, al finalizar un partido de eliminatoria del Mundial de la FIFA 2026 contra Costa de Marfil en el estadio AT&T, en Arlington, Texas.(Foto Prensa Libre:EFE).

Un festejo que distingue al torneo

El "remo noruego" se ha convertido en una de las celebraciones más reconocibles del Mundial 2026. Su sencillez y significado han llamado la atención de aficionados de todo el mundo . La celebración refleja la identidad del equipo, su disciplina y la confianza en el trabajo colectivo.

¡AURA NORUEGA! 🇳🇴❤️



Aficionados y jugadores de Noruega festejaron juntos con la icónica celebración de remo, tras vencer 2-1 a Costa de Marfil y sellar su pase a la siguiente ronda.



Una postal llena de emoción, unión y pasión por el futbol. pic.twitter.com/lJR15mdUDf — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) June 30, 2026

Con la clasificación asegurada, Noruega afrontará ahora un desafío mayor. Se medirá con Brasil en los octavos de final, un partido en el que la disciplina táctica y la contundencia de Haaland serán determinantes.