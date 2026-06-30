EN VIVO | Costa de Marfil vs. Noruega: siga el minuto a minuto del duelo por un boleto a octavos de final

Los dieciseisavos de final continúan este martes 30 de junio. Hoy es el turno de la selección de Costa de Marfil, que se enfrentará a Noruega, que busca convertirse en una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo.

La selección noruega llega encabezada por su máxima figura, el delantero Erling Haaland, quien intentará ampliar su cuota goleadora en su primera participación mundialista. El atacante es, sin duda, la principal carta ofensiva de los europeos y una de las grandes amenazas del torneo.

En la previa, el encuentro luce muy equilibrado. Costa de Marfil, con su potencia física y talento individual, intentará dar la sorpresa y dejar en el camino a los vikingos, que parten como ligeros favoritos en esta serie.

El partido se disputará a las 11 horas de Guatemala, y el minuto a minuto podrá seguirse en vivo aquí. El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final, donde ya espera Brasil, que logró su clasificación tras vencer a Japón.