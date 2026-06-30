¿La maldición de los penales? el “maleficio” que arrastra Países Bajos desde el Mundial 2014 tras su eliminación contra Marruecos

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¿La maldición de los penales? el “maleficio” que arrastra Países Bajos desde el Mundial 2014 tras su eliminación contra Marruecos

Países Bajos contra Marruecos en la tanda de penales del Mundial 2026, una derrota que, curiosamente, ha sido constante para el equipo europeo desde 2014.

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Mundial de la FIFA 2026: Países Bajos - Marruecos

Jugadores de Países Bajos se lamentan este lunes, al terminar un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Marruecos. (Foto Prensa Libre: EFE)

La selección de Países Bajos sufrió una amarga noche el pasado 29 de junio al caer en la tanda de penales contra Marruecos por 3-2, con lo que se despidió del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Ronald Koeman era uno de los favoritos de la competición, pero se topó con un Marruecos que ha demostrado ser la revelación del torneo y un rival de cuidado desde su destacada participación en el Mundial 2022.

A pesar de adelantarse en el marcador con un gol de Cody Gakpo en el minuto 72, la gloria se alejó de la "naranja mecánica", y el marroquí Isaa Diop obligó al partido a ir al alargue.

Tras varias fallas en la tanda de penales, Marruecos se llevó la victoria. Además, volvió a repetirse una curiosa constante que ha perseguido a Países Bajos desde el Mundial del 2014.

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Varios medios internacionales se han percatado de esa constante en las eliminaciones de Países Bajos en los mundiales: se trata de su tercera eliminación consecutiva en copas del mundo sin haber perdido ni en el tiempo reglamentario (90 minutos) ni en el tiempo extra (30 minutos).

Esto demuestra que la tanda de penales sigue siendo un obstáculo que Países Bajos no ha podido superar, ya que el equipo lleva más de 20 partidos mundialistas invicto en tiempo reglamentario y agregado.

La última vez que Países Bajos fue derrotado en el tiempo reglamentario fue, precisamente, en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando perdió 1-0 contra España.

Desde entonces, todas sus eliminaciones han ocurrido desde el manchón penal. Por ejemplo, en el 2014, Países Bajos cayó en semifinales frente a Argentina.

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Aunque el partido terminó empatado sin goles y el alargue no rompió la igualdad, la definición llegó a la tan temida tanda de penales para Países Bajos, donde los errores de Ron Vlaar y Wesley Sneijder permitieron a la albiceleste avanzar a la final.

En el 2018, la selección de Países Bajos no logró clasificarse al Mundial de Rusia, ya que terminó en el tercer lugar del Grupo A, superada por Francia y Suecia.

Pero en el 2022, la "naranja mecánica" regresó a la competición y nuevamente fue eliminada por Argentina en los cuartos de final, otra vez desde los penales.

La historia volvió a repetirse en el 2026 contra Marruecos, que, a pesar de cometer varios errores, salió victorioso gracias también a la destacada actuación de su portero Bono.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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