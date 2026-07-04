“Cuando veo jugar a Mbappé, me recuerda a mí en mi mejor momento”: Ronaldo Nazario elogia al francés

Ronaldo Nazario llenó de elogios a Kylian Mbappé en una entrevista reciente, en la que aseguró que el delantero francés le recuerda a su mejor versión como futbolista. Para el brasileño, el capitán de Francia es uno de los grandes referentes del futbol actual.

"Cuando veo jugar a Mbappé me recuerda a mí en mi mejor momento. Sin duda es uno de los más grandes del fútbol actual y un heredero natural de las grandes leyendas del fútbol", afirmó el exdelantero, conocido como el Fenómeno.

Las declaraciones llegan en un gran momento para Mbappé, quien suma cuatro goles en el Mundial 2026 y pelea por el liderato de goleo junto a Lionel Messi, Erling Haaland y Vinícius Júnior. Ronaldo destacó que el francés posee cualidades como velocidad, potencia, definición y capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

El exseleccionado brasileño explicó que esas características son las que distinguen a los delanteros de élite y recordó que fueron parte de las virtudes que marcaron su propia carrera en las Copas del Mundo.

Ronaldo también fue consultado sobre el mejor compañero con el que compartió vestuario. Sin dudarlo, eligió a Zinedine Zidane y destacó tanto su calidad futbolística como su personalidad dentro del grupo.

"Zinedine Zidane. Es el mejor con el que he jugado y también el mejor compañero. Ronaldinho también fue un gran compañero, era un genio", concluyó el brasileño, en medio del debate que aún genera el rendimiento de Mbappé entre algunos aficionados del Real Madrid.