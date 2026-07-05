Inglaterra regresa al Estadio Azteca 40 años después del amargo recuerdo de la “Mano de Dios”

Cuarenta años después del partido más icónico y doloroso en la historia del fútbol inglés, los Tres Leones regresan al Estadio Azteca. Inglaterra se medirá a México este domingo en los octavos de final del Mundial 2026, en el mismo escenario donde el 22 de junio de 1986 cayó 2-1 ante Argentina.

Aquel duelo quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del fútbol mundial. Esa tarde, Diego Armando Maradona anotó dos de los goles más recordados de la historia en apenas cuatro minutos: primero marcó con la mano en una acción que él mismo bautizó como la "Mano de Dios" y después ejecutó el considerado mejor gol del siglo XX, tras driblar a media selección inglesa desde el centro del campo.

El partido de 1986 estuvo además envuelto en un simbolismo especial por las tensiones entre Argentina e Inglaterra derivadas de la Guerra de las Malvinas, librada apenas cuatro años antes. Aquel encuentro de cuartos de final de México 1986 representó mucho más que un resultado deportivo para ambas naciones y sus consecuencias resonaron durante décadas.

40 AÑOS DESPUÉS, INGLATERRA VUELVE AL AZTECA.



Su último recuerdo en ese estadio: la “Mano de Dios” de Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986. Aquella tarde quedó marcada para siempre en la historia. pic.twitter.com/eCffS9rEKM — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 1, 2026

Ahora, el Azteca recibirá a una generación de ingleses completamente distinta, con Jordan Pickford en el arco, Harry Kane al frente del ataque y Thomas Tuchel en el banquillo, aunque la memoria de aquella noche sigue presente en el imaginario del fútbol británico.

El propio Tuchel no ocultó el peso histórico del regreso al Azteca y aseguró que el karma podría estar del lado de Inglaterra. "Es un buen momento para hacer las paces con el estadio y darle la vuelta a la historia", afirmó.

El técnico alemán también reconoció que la altitud será uno de los principales desafíos para su equipo en los primeros minutos del partido. "El balón volará distinto. Tal vez viaje cinco yardas más. Necesitamos vivir esa experiencia", señaló.

Además, Tuchel advirtió que el ambiente del Azteca y el apoyo de la afición mexicana supondrán un reto adicional para los Tres Leones en un escenario marcado por la historia.

Para México, el encuentro también tiene un valor especial. El Tricolor intentará avanzar a los cuartos de final por primera vez desde México 1986, mientras el Azteca volverá a ser el escenario de otro capítulo histórico en las Copas del Mundo.