Del “Huh” vikingo al funk carioca: la rivalidad entre Brasil y Noruega también se juega en las gradas

Los seguidores de la Canarinha adaptaron la popular celebración de los aficionados noruegos y la transformaron en una versión inspirada en la 'Dança do Créu' antes del duelo de octavos de final.

El Mundial 2026 no solo deja historias dentro de la cancha. En las calles de Nueva Jersey, la afición brasileña comenzó a viralizar una versión propia de la popular coreografía del "remo vikingo", una de las celebraciones más llamativas del torneo.

A pocas horas del partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final, cientos de aficionados cambiaron el tradicional movimiento de remos por una coreografía inspirada en la 'Dança do Créu', el éxito del funk carioca interpretado por MC Créu.

La adaptación mantiene el movimiento colectivo característico de los seguidores noruegos, pero incorpora el ritmo acelerado y la secuencia de velocidades que hicieron famosa a la canción brasileña a finales de la década del 2000.

La propuesta comenzó a difundirse en redes sociales y en los alrededores del MetLife Stadium, donde grupos de aficionados brasileños ensayaron la coreografía como una forma de acompañar el ambiente festivo previo al encuentro.

El "remo vikingo" se convirtió en una de las imágenes más representativas del Mundial 2026. La celebración, impulsada por los aficionados de Noruega, se ha repetido en estadios, zonas de aficionados e incluso en los vestuarios de varias selecciones durante el torneo.

DANÇA DO CRÉU COLETIVA PRA VENCER A NORUEGA DESDE 11:99 ATÉ A HORA DO JOGO! 🇧🇷



A partir das 15h30 você já liga na Globo pra torcer pela Seleção! Vem curtir Brasil x Noruega com a gente! 💚💛#CopaNaGlobo #AGenteJogaJunto #TáLiberadoAcreditar #BRAxNOR pic.twitter.com/QSZndcEhq8 — TV Globo (@tvglobo) July 5, 2026

Ahora, la respuesta llegó desde Brasil.

Integrantes del Movimento Verde Amarelo, uno de los principales grupos organizados de aficionados brasileños, explicaron que la iniciativa busca responder con humor y creatividad al fenómeno generado por la hinchada noruega, manteniendo el ambiente festivo que caracteriza a la Copa del Mundo.

Entre banderas, samba y referencias al carnaval brasileño, la nueva coreografía se perfila como una de las imágenes curiosas de la previa del duelo entre dos selecciones que buscarán un lugar en los cuartos de final del Mundial.